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Номер извещения
ГП927795
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насосы для борьбы с паводковыми водами в кол-ве 16 кт (из наличия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11433
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
filimonov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филимонов Данила Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Насосы для борьбы с паводковыми водами в кол-ве 16 кт (из наличия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 14:00 GMT +301.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927795Дата и время окончания срока приема заявок Насосы для борьбы с паводковыми водами в кол-ве 16 кт (из наличия)Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 14:0001.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927795Дата и время вскрытия заявок Насосы для борьбы с паводковыми водами в кол-ве 16 кт (из наличия)Москва
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 14:0002.04.2019 14:0002.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927795Подведение итогов не позднее Насосы для борьбы с паводковыми водами в кол-ве 16 кт (из наличия)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насосы для борьбы с паводковыми водами в кол-ве 16 кт (из наличия)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие со спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
29.12.2
28.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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