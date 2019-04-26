КО-022-ТМЦ-ИП-19 на право заключения договора на поставку регулятора давления С101 Ду80 для нужд ООО "Тюмень Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: Доставка продукции до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Стоимость товара фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора. Сроки поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты.