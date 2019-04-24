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    Главная / Торги / Поставка ручного, режущего и шлифовального инструмента

    Поставка ручного, режущего и шлифовального инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927799Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927799

    Уникальный номер закупки

    33/18-0552-0509-0528, ЗЗ/19-0075-0128-0047-0021-0101 (лот 79)

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручного, режущего и шлифовального инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6328

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    LMaltsev@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцев Лев Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 18:00 GMT +324.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927799Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.04.2019 18:0024.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927799Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2019 18:0005.07.2019 18:0005.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927799Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201905.07.2019 18:0005.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927799Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а. Склад АО "САНЕКО" 2) 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Шевченко 9а, АО "Татнефтеотдача"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    28.62.30.243

    Круги шлифовальные с опорными конструкциями, с ручным или ножным приводом (кроме точильных камней)

    25.73.40.119

    Сверла прочие, не включенные в другие группировки

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приставная алюминиевая лестница 12 ступеней (бытовая серия) Максимальная нагрузка 150кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Рулетка L=3м, 5м, 10м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Уровень пузырьковый, кол-во глазков - 3шт, длина 500мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Круг зачистной ЛУГА-АБРАЗИВ 125 Х 6 Х 22 14А"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ 125 Х 1 Х 22 А54 по металлу"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Круг отрезной по металлу 230х2,5х22"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Болторез L=750мм, диаметр прутка 12мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Плоскогубцы комбинированные 180мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Бокорезы диэлектрические 180мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Полотна ножовочные ручные, тип I"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Ножовка по металлу, длина 300мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Пистолет для смазки 18105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Круг отрезной по металлу 230х2,5х22; ГОСТ 21963-83"

    Кол-во: 180

    "Позиция 14"

    "Круг отрезной 230х3,0х22,2мм."

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Кованая кувалда 5.0кг ЗУБР МАСТЕР 20110-5_z01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Клещи для кабельной и арматурной резки AIST l-400mm"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Зубило слесарное 250мм, ГОСТ 211-72"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Зубило слесарное 160мм, ГОСТ 211-72"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Гребенка резьбовая ПГ 20НП 2.54 НКТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Гидравлический бутылочный домкрат 20т Inforce T92004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 55930"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 55930"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пресс клещи механические ПК-10М 03104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Пресс клещи механические ПК-10М 03104"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Набор сверл от 1мм до 13мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Набор сверл от 1мм до 13мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Круг шлифовальный 125х6х22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Круг шлифовальный 125х6х22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Круг отрезной 125х2,5х22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Круг отрезной 125х2,5х22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Бита Kraftool expert для саморезов ПШ 50 мм магнитная (PH)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Лестница приставная стеклопластиковая ЛСПД-2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Топор с фибергласовым топорищем MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Ступенчатое сверло 4-32 Makita D-40191"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Слесарный молоток 1000 гр Stanley GRAPHITE 1-54-914"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Раскладной инструментальный ящик 5 отсеков МАСТАК 510-05420 (металлический )"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Полотно ножовочное 10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Набор сверл (25 шт; 1-13 мм) по металлу Энкор 21225"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Набор сверл по металлу в пластиковой кассете 10 шт. (1-10 мм; HSS-R) DeWALT DT 5911"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Кувалда 5000 гр Sturm 1011-02-5000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кувалда 3000 гр Sturm 1011-02-3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кувалда "Зубр" 2 кг."

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Кабельный нож KNIPEX KN-9852"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Зубило слесарное 250мм/09"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Заклепочник для резьбовых заклёпок М3-М10 ("Дело Техники")."

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Болторез 900 мм/36" MATRIX 78555"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Болторез 600 мм MATRIX 78540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Градирня ГРАД-400 (корпус из нержавеющей стали с системой автом регулирования)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Вышка тура алюминиевая передвижная KRAUSE CLIMTEC 710130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Лестница приставная 3-х метровая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Клещи-кусачки Страж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Ролик отрезной RIDGID F-546"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Полотно ножевочное"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Резец подрезной отогнутый 25х16 Т15К6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Ножницы по металлу"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Кувалда 5,0 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Кувалда 2,0 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Кувалда 1,0 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Полотно ножевочное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Набор надфилей из 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Набор напильников из 4 шт."

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Щётка металлическая 5ти рядная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Набор сверл по бетону Bosch 4.0-12мм 7шт Silver Percussion (2.607.010.545)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Абразивный круг ПП64С 250х20х32 40НСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Абразивный круг ПП14А 250х20х32 40НСМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Круг отрезной по металлу ЛУГА125х1,6х22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Круг отрезной по металлу ЛУГА 230х3х22"

    Кол-во: 300

    "Позиция 69"

    "Круг отрезной по металлу ЛУГА 125х2,5х22"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "Круг шлифовальный ЛУГА 230х6х22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Круг шлифовальный ЛУГА 125х6х22"

    Кол-во: 70

    "Позиция 72"

    "Бумага наждачная 2Э115х5000П2-71Ст14-ПМБ ГОСТ 6456-82 (в рулоне 5 метров, зернистость Р1000 по ISO-6344 или М14 по ГОСТ 3647-80, стекло на бумажной основе)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Кабельные ножницы НК-30 (КВТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Полотно ножовочное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Кусачки с диэлектрическими ручками для электротехнического персонала 180 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 76"

    "Пистолет для смазки 18104"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Катушки со шлангом открытые модель 29242(смазка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Бумага наждачная № 16, 25, 40, ГОСТ 13344"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Щетка по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Щетка по металлу"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Щетка капроновая (Метла полипропиленовая круглая)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Центровочное комбинированное сверло, ГОСТ 14952"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Ударные клейма цифровые 7мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Ударные клейма цифровые 2мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Ударные клейма буквенные 7мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Топор с топорищем вес 1,2кг."

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Топор с топорищем вес 1,2кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Съемник кривошипа СК-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Слесарные тиски Россия 140 18667 ширина губок 140 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Сверло Ø 8 - 12мм, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Сверло Ø 5 - 8мм, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Сверло Ø 1- 5мм, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Рулетка KING TONY 5,0м с магнитным крючком."

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Резцы резьбовые Т15К6 разные 25х16х140, ГОСТ 18885"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Резцы проходные Т15К6 разные 25х16х140, ГОСТ 18878"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Резцы отрезные Т15К6 25х16х120, ГОСТ 18884"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Профессиональный плунжерный шприц 690атм., 500см3, трубка GROZ GR42700 - G1R/HD/B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Профессиональные изогнутые ножницы по металлу 425мм JTC 2561"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Полотно отрезное по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Полотно для ножовки по металлу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Полотна ножовочные ручные HORTZ 12"24TPI, ГОСТ 6645"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Полотна ножовочные для мех.пилы 500х40х4 из стали Р9, ГОСТ 6645"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "Плоскогубцы STANLEY MaxSteel 0-89-866 150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Пломбиратор для пломб D10мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Плашки М3 - 10, ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Патрон сверлильный ПС-9, ГОСТ 8522"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Патрон сверлильный ПС-16, ГОСТ 8522"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Ножовка по дереву С-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Напильники (круглые, плоские, квадратные), L=250, N2, ГОСТ 1465"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Молоток слесарный с квадратным бойком 300гр."

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Молоток слесарный вес 1,2кг, ГОСТ 2310"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Молоток слесарный 1кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Метчики М3-10, ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Кувалда WILTON 6кг.с рукояткой 915мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Кувалда 6кг.с рукояткой 915мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Круги наждачные (серые) 400х127х40, ГОСТ2424-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Круги наждачные (белые) 400х127х40, ГОСТ2424-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Круг шлифовальный по металлу 230х6х22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Резец отрезной 25х16 т15к6"

    Кол-во: 15

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