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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927799
Уникальный номер закупки
33/18-0552-0509-0528, ЗЗ/19-0075-0128-0047-0021-0101 (лот 79)
Наименование закупки
Поставка ручного, режущего и шлифовального инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6328
Факс
--
Адрес электронной почты
LMaltsev@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцев Лев Станиславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 18:00 GMT +324.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927799Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.04.2019 18:0024.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927799Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2019 18:0005.07.2019 18:0005.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927799Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201905.07.2019 18:0005.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927799Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а. Склад АО "САНЕКО" 2) 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Шевченко 9а, АО "Татнефтеотдача"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
28.62.30.243
25.73.40.119
25.73.30.299
Документация лота
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