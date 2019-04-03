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Номер извещения
31907691081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка щебня
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Почтовый адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Контактный телефон
+7 843 211-09-36
Факс
Адрес электронной почты
kazenergo.omts@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гатина Гузелия Рифовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Щебень
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691081Подведение итогов не позднее ЩебеньКазань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень
Начальная цена
2 175 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО КАЗЭНЕРГО
Адрес местонахождения
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
08.12
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500
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