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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сварочной продукции для объекта ЦКАД5 для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сварочной продукции для объекта ЦКАД5 для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927791Дата и время окончания срока приема заявок Горелка пропановая Маска сварщика Манометор пропановый 0,6 МПА Манометор кислородный 2,5 МПА Манометор кислородный 25МПА Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Мундштук внутрений 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927791

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сварочной продукции для объекта ЦКАД5 для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная докуентация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 967 101-71-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.kamentseva@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменцева Любовь Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Горелка пропановая Маска сварщика Манометор пропановый 0,6 МПА Манометор кислородный 2,5 МПА Манометор кислородный 25МПА Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Мундштук внутрений 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927791Подведение итогов не позднее Горелка пропановая Маска сварщика Манометор пропановый 0,6 МПА Манометор кислородный 2,5 МПА Манометор кислородный 25МПА Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Мундштук внутрений 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горелка пропановая Маска сварщика Манометор пропановый 0,6 МПА Манометор кислородный 2,5 МПА Манометор кислородный 25МПА Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Мундштук внутрений 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    29.43.2

    Оборудование и инструменты для пайки твердым и мягким припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления

    28.73.15.110

    Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой сварки

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометор пропановый 0,6 МПА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Маска сварщика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 4"

    "Электродержатель «KURT HAUFE DE2500»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Очки газорезчика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Щиток сварщика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Рукав кислородный Ø9мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Электродержатель «KURT HAUFE DE2500»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Мундштук внутрений 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Манометор кислородный 25МПА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Манометор кислородный 2,5 МПА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Горелка пропановая"

    Кол-во: 4

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