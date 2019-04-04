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Номер извещения
31907690986
Уникальный номер закупки
314
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству котельной (отделочные работы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 495 484-00-10
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительство здания котельной (отделочные работы)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство здания котельной (отделочные работы)
Начальная цена
2 648 333,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 4 «Техническое задание» и с разделом 5 «Проект договора»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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