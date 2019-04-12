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Номер извещения
31907692700
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Соисполнение Государственного контракта №09/18/451 от 01.10.2018г. на выполнение работ по ремонту объекта: Автомобильная дорога "пгт. Междуреченский – пгт. Мортка" на участке км265+178 – км281+178 в части выполнения работ по ремонту автомобильной дороги "пгт. Междуреченский – пгт. Мортка" на участке км265+178 – км281+178
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3467 32-74-02 доб. 115
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войтин Виктор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Соисполнение контракта на выполнение ремонта по объекту: Автомобильная дорога "пгт. Междуреченский - пгт. Мортка" км 265+178 - км 281+178 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692700Подведение итогов не позднее Соисполнение контракта на выполнение ремонта по объекту: Автомобильная дорога "пгт. Междуреченский - пгт. Мортка" км 265+178 - км 281+178 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение контракта на выполнение ремонта по объекту: Автомобильная дорога "пгт. Междуреченский - пгт. Мортка" км 265+178 - км 281+178 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
60 357 479,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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