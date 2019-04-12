Соисполнение Государственного контракта №09/18/451 от 01.10.2018г. на выполнение работ по ремонту объекта: Автомобильная дорога "пгт. Междуреченский – пгт. Мортка" на участке км265+178 – км281+178 в части выполнения работ по ремонту автомобильной дороги "пгт. Междуреченский – пгт. Мортка" на участке км265+178 – км281+178

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907692700 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Соисполнение Государственного контракта №09/18/451 от 01.10.2018г. на выполнение работ по ремонту объекта: Автомобильная дорога "пгт. Междуреченский – пгт. Мортка" на участке км265+178 – км281+178 в части выполнения работ по ремонту автомобильной дороги "пгт. Междуреченский – пгт. Мортка" на участке км265+178 – км281+178 Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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