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Номер извещения
ГП927789
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 421
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2019 12:00 GMT +316.08.2019 12:0016.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927789Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.08.2019 18:0019.08.2019 18:0019.08.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927789Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.Москва
Дата и время проведения
20.08.2019 12:0020.08.2019 12:0020.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927789Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2019 18:0020.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927789Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201920.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927789Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 97.4 кв.м, расположенного по адресу: г. Уфа, Советский р-н, ул. Степана Злобина, д. 6, кв. 25.
Начальная цена
5 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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