Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс 30% оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней от даты выставления счета Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оставшаяся часть 70% оплачивается в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.