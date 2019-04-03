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Номер извещения
ГП927787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сварочной продукции для объекта ЦКАД3 для нужд ООО «АРКС МТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 967 101-71-11
Факс
--
Адрес электронной почты
l.kamentseva@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменцева Любовб Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Манометр пропановый 0,6 Мпа Разъем для сварочного аппарата САИ-260 СКР-10-25 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Блок выпрямительный диодный МД 13-320-4-1 Манометр кислородный 25Mпa Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Спираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.0039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016D155) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5v (инд№017D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1 *50 ООО «Конкорд» Маска сварщика, "НН"СВОНА" 230.1 10 "ИСКРА" Мундштук внутренний 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№ 140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр № 11 ( 90* 110) Сопло Тг 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Сирей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Очки для газорезки(Росомз)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927787Подведение итогов не позднее Манометр пропановый 0,6 Мпа Разъем для сварочного аппарата САИ-260 СКР-10-25 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Блок выпрямительный диодный МД 13-320-4-1 Манометр кислородный 25Mпa Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Спираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.0039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016D155) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5v (инд№017D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1 *50 ООО «Конкорд» Маска сварщика, "НН"СВОНА" 230.1 10 "ИСКРА" Мундштук внутренний 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№ 140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр № 11 ( 90* 110) Сопло Тг 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Сирей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Очки для газорезки(Росомз) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Манометр пропановый 0,6 Мпа Разъем для сварочного аппарата САИ-260 СКР-10-25 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Блок выпрямительный диодный МД 13-320-4-1 Манометр кислородный 25Mпa Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Спираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.0039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016D155) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5v (инд№017D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1 *50 ООО «Конкорд» Маска сварщика, "НН"СВОНА" 230.1 10 "ИСКРА" Мундштук внутренний 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№ 140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр № 11 ( 90* 110) Сопло Тг 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Сирей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Очки для газорезки(Росомз)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
29.43.2
28.73.15.110
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 50
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