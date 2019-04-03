Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сварочной продукции для объекта ЦКАД3 для нужд ООО «АРКС МТ»

Лот 1

Манометр пропановый 0,6 Мпа Разъем для сварочного аппарата САИ-260 СКР-10-25 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Блок выпрямительный диодный МД 13-320-4-1 Манометр кислородный 25Mпa Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Спираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.0039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016D155) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5v (инд№017D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1 *50 ООО «Конкорд» Маска сварщика, "НН"СВОНА" 230.1 10 "ИСКРА" Мундштук внутренний 1П к РСТЗП (Коми. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТЗП(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№ 140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр № 11 ( 90* 110) Сопло Тг 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Сирей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Очки для газорезки(Росомз)