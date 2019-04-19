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    Главная / Торги / 17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».

    17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 08:0019.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927792Дата и время окончания срока приема заявок 17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».НижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ

    Юридический адрес

    628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1

    Почтовый адрес

    628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1

    Контактный телефон

    +7 3466 49-44-47

    Факс

    +7 3466 49-37-58

    Адрес электронной почты

    YulborisovaRR@stg.sibur.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юлбарисова Рима Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 08:00 GMT +319.04.2019 08:0019.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927792Дата и время окончания срока приема заявок 17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».Нижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.04.2019 08:0019.04.2019 08:0019.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927792Дата и время вскрытия заявок 17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 15:0030.05.2019 15:0030.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927792Подведение итогов не позднее 17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 15:0030.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927792Подведение итогов не позднее 17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ

    Адрес местонахождения

    628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1

    Классификатор ОКПД2

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "17 Закупка термоманишек (СИЗ), в соответствии с прилагаемой документацией для предприятий АО «СибурТюменьГаз»."

    Кол-во: 521

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