Очистка поверхности воздуховодов вентиляционных установок в корпусах производственной площадки АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: «30» апреля 2020 г. срок оплаты выполненных работ: безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение пяти банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.