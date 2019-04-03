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    Главная / Торги / Шины для дорожно-строительной техники

    Шины для дорожно-строительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927906Дата и время окончания срока приема заявок Шины для дорожно-строительной техникиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927906

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шины для дорожно-строительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТКП

    Типовая форма договора 2019

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4183

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    yu.drobotova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шины для дорожно-строительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 17:0011.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927906Подведение итогов не позднее Шины для дорожно-строительной техникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шины для дорожно-строительной техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 11/70 R22,5 И-305"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Автошина 800/65 R32 Michelin Xbib 172А8/172В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Шина автомобильная с камерой 12.00 R20 Hankook AMO6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Автошина 285/60 R18 116T Nokian Hakkapelitta 8SUV"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Шина автомобильная 395/85 R20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Шина автомобильная 14.00 R 20 Michelin XZLT"

    Кол-во: 8

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