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    Главная / Торги / Закуп слесарно-монтажного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп слесарно-монтажного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 08:0010.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927793Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп слесарно-монтажного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-23-73

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    aiyudin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Июдин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.04.201920.04.2019 15:0020.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927793Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Договор в редакции Покупателя, протоколы разногласий не рассматриваются.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - июнь 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 46Х50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Бур для перфоратора Ф12 L500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Набор отверток 6 предметов 666950 Hoffmann Group"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор гаечных накидных ключей (6-22мм) 8 предметов 615710 Hoffmann Group"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Ножницы кабельные МС-60 (РОСТ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Компрессометр для дизельных двигателей Сорокин артикул 21.39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Набор инструмента "Арсенал" НКК-17"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Бокорезы изолированные 110мм DEHCO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Плоскогубцы изолированные 110мм DEHCO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Набор метчиков и плашек SANTOOL M3-M12 (60 предметов) арт. 032101-060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор пилок для лобзика Bosch T301CD (5 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор шестигранных отверток со сменными насадками на карбоновом стержне (1.5,2,2.5,3): HP1305B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ 32Х20 ВК8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Набор сверл по металлу Р6М5 19 шт в металлическом футляре"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Электрододержатель DE2400"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Ключ накидной 30х32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Молоток 2 кг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Набор отверток НО-6 "АРСЕНАЛ""

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Отвертка крестовая 250 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 20"

    "Стамеска 16 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Плиткорез ручной BATTIPAV BASIC PLUS 60 2060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Набор инструментов универс. НУ-1412/82 (Арсенал)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 200 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 300 №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 300 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Ключ КТР №5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "БОЛТОРЕЗ 1060 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 400 №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 350 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 300 №2"

    Кол-во: 53

    "Позиция 31"

    "НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 400 №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 350 №3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300 №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 200 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "БОКОРЕЗЫ 200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Паста алмазная АСН-3/2 НВОЛ ТУ 2-037-506-85 (50 грамм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ ЭД-315"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "НАДФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНЫЙ 160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ №4 ТВ/СПЛАВ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 42"

    "Ключ шестигранный 4 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Набор ключей рожковых (10-24)"

    Кол-во: 89

    "Позиция 44"

    "Насадка для УШМ с липучкой 125мм"

    Кол-во: 79

    "Позиция 45"

    "Напильник круглый №4 300мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Ключи-звездочки SANTOOL удлиненные Т10-Т50 (9 предметов) арт.031655"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Нож монтерский складной НМ-3 КВТ"

    Кол-во: 55

    "Позиция 48"

    "Набор щипцов для снятия и установки стопорных колец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Кувалда 4 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Кувалда 2 кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Патрон сверлильный 1,5 (2)-10 В12, L=60мм D=35мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Инструмент LSA-PLUS универсальный сенсорный 6417 2 055-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Клеймо буквенное №8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Паяльник 220В, 40Вт с оловоотсосом SH-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "КЛЮЧ КТР N1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 56"

    "РАМКА НОЖОВОЧНАЯ РУЧНАЯ 6920-0002 ГОСТ 17270-71"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "ПЛОСКОГУБЦЫ L-200"

    Кол-во: 64

    "Позиция 58"

    "НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ АРТИКУЛ 2770045401 51 ПРЕДМЕТ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 10Х12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 24Х27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 19Х22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 12Х13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 8Х10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "ОТВЕРТКА шлицевая L-190ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "КЛЮЧ КТР N2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "БОКОРЕЗЫ 160 ММ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 67"

    "МОЛОТОК 800 ГР"

    Кол-во: 175

    "Позиция 68"

    "ВТУЛКА 4/3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "БОЛТОРЕЗ 760мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 70"

    "ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 5-ТИ РЯДНАЯ"

    Кол-во: 105

    "Позиция 71"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 13Х14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ N3У"

    Кол-во: 45

    "Позиция 73"

    "КУВАЛДА 3 КГ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 10Х10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "КЛЮЧ КОМБ.13Х13"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 500 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 77"

    "ЗУБИЛО 250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "ЗУБИЛО 200"

    Кол-во: 35

    "Позиция 79"

    "КЛЮЧ КТР №4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "КЛЮЧ КТР N3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 81"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 32Х36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "ПЛОСКОГУБЦЫ L-160"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 7Х8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "ЗУБИЛО КУЗНЕЧНОЕ 160ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "НАБОР ГОЛОВОК №2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 86"

    "НАБОР ЭЛЕКТРИКА "МАСТЕР" ДО 1000В 29 ПРЕДМ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРОМ 10 ПРЕДМЕТОВ АРТИКУЛ 952310"

    Кол-во: 31

    "Позиция 88"

    "ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ L-150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ L-190 №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 90"

    "ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ L-160 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ L-160"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов"

    Кол-во: 37

    "Позиция 93"

    "ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 200мм поворотные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ N5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "МОЛОТОК КИРОЧКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "КУВАЛДА 6 КГ"

    Кол-во: 46

    "Позиция 97"

    "КУВАЛДА 3 кг."

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "МОЛОТОК 500 ГР."

    Кол-во: 46

    "Позиция 99"

    "Втулка переходная 5/3 ГОСТ 13598-85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "ВТУЛКА 5/4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "КУСАЧКИ БОКОРЕЗЫ 120 ММ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 102"

    "НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 103"

    "КРУГЛОГУБЦЫ 160"

    Кол-во: 24

    "Позиция 104"

    "НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 200 ММ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 105"

    "ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ L-200"

    Кол-во: 26

    "Позиция 106"

    "КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ КР-30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "КЛЮЧ КТР N 0"

    Кол-во: 17

    "Позиция 108"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 50Х55"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 36Х41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "КЛЮЧ ГАЕЧ-НЫЙ 30Х32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "ПАТРОН ПС-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "НАДФИЛЬ АЛМАЗНЫЙ ПЛОСКИЙ 160"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300ММ"

    Кол-во: 449

    "Позиция 114"

    "Надфиль плоский 160мм ГОСТ 1513"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Набор надфилей 6 шт. 160мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 116"

    "Щетка металлическая с пластмассовой ручкой Спарта"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Набор комбинированных ключей Rock Force в сумке 18 пр. 8-32 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "НАБОР КЛЮЧЕЙ ШАРНИРНЫХ С ТРЕЩЕТКОЙ 6 ПРЕДМЕТОВ АРТИКУЛ 0714.253.50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 119"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 14Х17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Ключ накидной ударный 36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Ключ накидной ударный 32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Набор инструмента SK-44 PROF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Лом-гвоздодер 700 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Лом-гвоздодер 400 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "БУР Ф14 Д/ПЕРФОРАТОРА L450"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Набор инструм. универс. арсенал НУ-1412/108"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Надфиль круглый 160 мм 2828-0054 ГОСТ 1513-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Отвертка шлицевая 200х0,8 диэлектр. с изол. жалом ГОСТ 11516 (МЭК 900-97)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Пистолет для монтажной пены профессиональный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Ключ гаечный рожковый 65мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Ковш STAYER "MASTER" штукатурный с деревянной ручкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER 4-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Ключ шестигранный 14 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Ключ шестигранный 19 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Нож плоский строгальный 410х40х3 сталь Р18 для фуговальных станков"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Нож плоский строгальный 810х40х3 сталь Р18 для фуговальных станков"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Ключ 7812-1547 ПДХ9 ГОСТ25789-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Ключ 7812-1538 ПДХ9 ГОСТ25789-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Ключ 7812-1569 ПДХ9 ГОСТ25789-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Ключ 7812-1565 ПДХ9 ГОСТ25789-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Набор инструмента для кабельщика JTK-46-R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 41Х46"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Стамеска 32 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Клеймо цифровое №8"

    Кол-во: 11

    "Позиция 145"

    "Клеймо цифровое №6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Скоба для степлера мебельного (арт.31610-12 Stayer)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Напильник полукруглый драчевый 300 мм (760В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Напильник плоский драчевый 300 мм (760В)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 149"

    "Ключ шестигранный 12,0 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Патрон сверлильный 15-11-В18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Центр станочный вращающийся А1-5Н ГОСТ 8742-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Плоскогубцы 1-200-И-Х9 ГОСТ Р 53925-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Кельма каменщика трапеция 180мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Набор диэлектрического инструмента до 1000 В"

    Кол-во: 9

    "Позиция 155"

    "Шприц для смазки плунжерный 750мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Бур SDS PLUS 20х1000 мм"

    Кол-во: 2

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