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Номер извещения
ГП927785
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1811/569/МТ
Наименование закупки
ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1772
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
DUrnyisheva@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урнышева Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
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ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 18:00 GMT +315.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927785Дата и время окончания срока приема заявок ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927785Дата и время вскрытия заявок ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Подведение итогов не позднее
31.07.2019 18:0031.07.2019 18:0031.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927785Подведение итогов не позднее ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201931.07.2019 18:0031.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927785Подведение итогов не позднее ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
26.30.50.120
Документация лота
Кол-во: 1
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