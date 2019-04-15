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    Главная / Торги / ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.

    ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927785Дата и время окончания срока приема заявок ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927785

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1811/569/МТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5._ЗЦ-1811-569-МТ_Договор_подряда_на_выполнение_ШМР_ПНР.zip

    4. ЗЦ-1811-569-МТ Договор поставки с разработкой КД

    3.4 ЗЦ-1811-569-МТ КП (ШМР ПНР)

    2.3_ЗЦ-1811-569-МТ-ТЗ-2.docx

    2. ЗЦ-1811-569-МТ_ТЗ.docx

    2.1 ЗЦ-1811-569-МТ-ТЗ-1

    2.2.1 РД ч. 1

    2.2.1 РД ч. 2

    2.2.1 РД ч. 3

    2.2.2 Схемы

    2.4 ЗЦ-1811-569-МТ-ТЗ_3

    1._ЗЦ-1811-569-МТ_Инструкция..docx

    2.2. Тех. требования

    3.1 ЗЦ-1811-569-МТ Ф 9 ТП

    3.2 ЗЦ-1811-569-МТ Ф 9.1 ТП. Программа ШМР ПНР.

    3.3 ЗЦ-1811-569-МТ КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1772

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    DUrnyisheva@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урнышева Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 18:00 GMT +315.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927785Дата и время окончания срока приема заявок ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927785Дата и время вскрытия заявок ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2019 18:0031.07.2019 18:0031.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927785Подведение итогов не позднее ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 18:0031.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927785Подведение итогов не позднее ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР "

    Кол-во: 1

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