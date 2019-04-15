ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927785 Уникальный номер закупки ЗЦ-1811/569/МТ Номер закупки Наименование закупки ЗЦ-1811/569/МТ. Поставка оборудования системы обнаружения пожара и газа (СОПиГ) для титулов 013 и 023/1 ЦПС с разработкой КД и выполнением ШМР и ПНР. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА

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