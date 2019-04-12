Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 куб. метров

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

срок выполнения работ: Начало выполнения работ: 24.06.2019 года. Окончание выполнение работ: 01.08.2019 года. срок оплаты выполненных работ: безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение пяти банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.