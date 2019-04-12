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Номер извещения
31907690845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 куб. метров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-97
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цорн Андрей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 08:00 GMT +312.04.2019 08:0012.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690845Дата и время окончания срока приема заявок Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 08:00GMT +312.04.2019 08:0012.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690845Дата и время вскрытия заявок Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3Новосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.04.201917.04.2019 09:0017.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907690845Дата окончания срока рассмотрения заявок Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3Новосибирск
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 11:0022.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690845Подведение итогов не позднее Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3
Начальная цена
232 374,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (см. приложение № 7 к документации на проведение конкурса)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск. ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
38.11.21
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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