Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 80 календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя. Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), декларация соответствия ТР ТС 004/2011. (в соответствии Разделом 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). Форма и все условия проекта договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником запроса котировок в проекте договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).