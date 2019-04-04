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Номер извещения
31907690869
Уникальный номер закупки
183/60-ЗКЦ
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции и фонарей взрывозащищенных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции и фонарей взрывозащищенных.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 06:00 GMT +304.04.2019 06:0004.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции и фонарей взрывозащищенных.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 06:0004.04.2019 06:0004.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690869Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции и фонарей взрывозащищенных.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции и фонарей взрывозащищенных.
Начальная цена
896 880,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 компл
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на склад Покупателя: ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
27.32.13.111
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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