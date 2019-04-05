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    Главная / Торги / Светотехническая продукция (централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть

    Светотехническая продукция (централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907695967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светотехнической продукции (централизованная закупка)МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907695967

    Уникальный номер закупки

    25/ЭС/МР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Светотехническая продукция (централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 06:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1 лист_ЗД_согласование

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Проект договора поставки_Приложение №2_к ЗД

    Спецификация_Приложение к проекту Договора поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-36-97

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксанова Олеся Ринатовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светотехнической продукции (централизованная закупка)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907695967Подведение итогов не позднее Поставка светотехнической продукции (централизованная закупка)Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светотехнической продукции (централизованная закупка)

    Начальная цена

    2 373 648,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии требованиями Технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет в течение 30 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.40.2

    Светильники и осветительные устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прожектор светодиодный ULF-F18-200W/WW IP65 200-240В BLACK Теплый белый свет (3000K)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Прожектор - ДО-2х50 на штативе 4000К 6000Лм IP65 (71323 NFL) -230 В, Высота 770-1500 мм, Мощность 100 Вт, Тип лампы LED, Сетевой шнур."

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Промышленный светильник RS LPO 40/3600R IP 65 ОПАЛ, для светодиодных ламп 1200мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Светильник светодиодный СПО-108 32W 4000К (мощность 32 Вт, цвет свечения 4000К, накладной, световой поток 2400 Лм, габариты 1200*75*23)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Прожектор светодиодный 20Вт X-Flash XF FL-B-20W 4000K (мощность 20 Вт, Т свечения 4000 К, напряжение 220 В, переносный, габаритв 215*265*185)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Светильник светодиодный офис 595х595х45 36W 4000К (NLP-mS2-36-4K) (напряжение 176-264 В, цветовая температура 4000, габариты 595*595*45, материал: металл, пластик)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Светильник светодиодный ДСП IP 6561 450 DSP-04S (1х36) (накладной,габариты 1260*120*82)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Светильник светодиодный ДПО 2х36 Navigator 61299 DPO -04-1200-IP20) (накладной, габариты 1230*115*50, сечение жилы 0,75-1,5 мм2, напряжение 220-240 В)"

    Кол-во: 168

    "Позиция 9"

    "Прожектор светодиодный LL-844 IP65 100W 6400K (мощность 100 Вт, напряжение 220 В, габариты 250*285*70, материал корпуса алюминий)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-К-3-220-красная, бесцокольная (работает на переменном токе)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Л-3-220-зеленая, бесцокольная (работает на переменном токе)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 12"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Б-3-220-белая, бесцокольная (работает на переменном токе)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Л-2-220-зеленая, бесцокольная (работает на постоянном и на переменном токе)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 14"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-К-2-220-красная , бесцокольная, (работает на постоянном и на переменном токе)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 15"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Б-2-220-берая , бесцокольная, (работает на постоянном и на переменном токе)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-К-1-220-красная, бесцокольная, постоянный однонаправленный ток"

    Кол-во: 13

    "Позиция 17"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Л-1-220-зеленая, бесцокольная, постоянный однонаправленный ток"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Б-1-220-белая, бесцокольная, постоянный однонаправленный ток"

    Кол-во: 13

    "Позиция 19"

    "Лампа светодиодная 20 Вт, 230в, Е27"

    Кол-во: 49

    "Позиция 20"

    "Лампа светодиодная LED T8 20Вт G13 6500K 230В 1200мм 1400Lm (Аналог ЛБ-40)"

    Кол-во: 460

    "Позиция 21"

    "Лампа светодиодная FL, 18 Вт, 230 В, G-13, 1200 Лм, 604 мм (аналог люминисцентной ЛБ-20 (ЛБ-18))"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Лампа светодиодная 15 Вт, 230в, Е27"

    Кол-во: 250

    "Позиция 23"

    "Лампа индикаторная СКЛ-1, цоколь В15D/18, 220В, род тока - универсальный (переменный и постоянный), колба матовая (рассеивающая, неокрашенная)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 24"

    "Лампа светодиодная PLED-T8 17 Вт G13 4000K 230В 1200мм 1400Lm (аналог ЛБ-40)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Лампа светодиодная FL, 18 Вт, 230 В, G-13, 1200 Лм, 604 мм (аналог люминисцентной ЛБ-20 (ЛБ-18))"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Прожектор светодиодный, 100 Вт, 220 В, 12000 Лм, крепление консольное, IР-65"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Лампа светодиодная FL, 18 Вт, 230 В, G-13, 1200 Лм, 604 мм (аналог люминисцентной ЛБ-20 (ЛБ-18))"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Уличные консольные и магистральные светильники TM KIMAS ТЛМЭ-150 (150Вт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Светильник светодиодный ССПН-16 (аналог)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Лампа светодиодная 12 Вт, 230в, Е27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Лампа светодиодная 9 Вт, 230в, Е14"

    Кол-во: 26

    "Позиция 32"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14Б-ЖП-2-220 (жёлтая)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 33"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14Б-ЛП-2-220 (зелёная)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 34"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14Б-КП-2-220 (красная)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 35"

    "Уличные консольные и магистральные светильники TM KIMAS ТЛМЭ-150 (150Вт)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Сетильник светодиодный SPО-108 36Вт 160-260В 6500К 2900Лм 1200мм IP40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Светодиодная лампа G13 T8 24W 220V 1500mm"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Лампа светодиодная LED T8 18Вт G13 6500K 220В 1200мм 1400Lm (Аналог ЛБ-40)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 39"

    "Светодиодная лампа 15 Вт, 230в, Е27"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Лампа светодиодная LED-156 150 Вт, E40, IP65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Офисный светодиодный светильник ДПО-ЛАЙН-50/4800"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Лампа светодиодная 60 Вт, 230в, Е 40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Лампа светодиодная FL, 18 Вт, 230 В, G-13, 1200 Лм, 604 мм (аналог люминисцентной ЛБ-20 (ЛБ-18))"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Лампа светодиодная LED T8 20Вт G13 6500K 230В 1200мм 1400Lm (Аналог ЛБ-40)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "Лампа светодиодная 15 Вт, 230в, Е 27"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Лампа светодиодная 11 Вт, 230в, Е 27"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Лампа светодиодная 7 Вт, 230в, Е 27"

    Кол-во: 77

    "Позиция 48"

    "Прожектор светодиодный "Модуль Прожектор 59°", 64 Вт, 4000К, IP67"

    Кол-во: 17

    "Позиция 49"

    "Прожектор светодиодный LL-844 IP65 100W 6400K"

    Кол-во: 28

    "Позиция 50"

    "Светильник светодиодный ССПН-16 (аналог)"

    Кол-во: 285

    "Позиция 51"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 11Б-БМ-2-220 белая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 52"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 11А-ЛМ-2-220 зеленая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 53"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 11А-КМ-2-220 красная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 54"

    "Прожектор светодиодный "Модуль Прожектор 59°", 288 Вт 4000К, IP67 или аналог на замену ИО-1500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Прожектор светодиодный "Модуль магистраль", консоль КМО-1, 90Вт, 12 000 Лм, IP67 или аналог на замену РКУ-250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Лампа светодиодная 20 Вт, 230в, Е27"

    Кол-во: 400

    "Позиция 57"

    "Лампа светодиодная LED T8 20Вт G13 4000K 230В 1200мм 1400Lm (Аналог ЛБ-40)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Светильник светодиодный офисный накладной 32 Вт 6500К 3000Лм IP20 1200x180x19 призма SPO-7-32-6K-Р ЭРА"

    Кол-во: 72

    "Позиция 59"

    "Светильник светодиодный офисный универсальный 36 Вт 4000К 3000Лм IP20 595x595x19 призма SPO-6-36-4K ЭРА"

    Кол-во: 7

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    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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