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Номер извещения
31907695967
Уникальный номер закупки
25/ЭС/МР
Наименование закупки
Светотехническая продукция (централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 06:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-36-97
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксанова Олеся Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светотехнической продукции (централизованная закупка)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светотехнической продукции (централизованная закупка)
Начальная цена
2 373 648,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии требованиями Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.40.2
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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