Лот 1

Манометр кислородный 25Мпа Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Cпираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.D039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке AUT 501D (инд№142.0022) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016.D155) ABICOR BINZEL Газовое сопло к AUT 501D (145.0085) ABICOR BINZEL Газораспределитель к горелке AUT 501D (инд№030.0190) ABICOR BINZEL Панельное гнездо ABI-IF 50-70 (инд№511.0330)ABICOR BINZEL Горелка AUT 501D L=2м (инд№943.0028) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5м (инд№017.D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1*35 ООО «Конкорд» Мундштук внутренний1П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТ3П(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Редуктор углекислотный У-30П-2 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр №11( 90*110) Светофильтр №9 ( 90*110) Сопло Tr 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Спрей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Мундштук внутренний 2П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Маска сварщика Хамелеон(с фото элементом) ESAB A20 Сменные стекла (защитные) для маски Хамелеон ESAB A20 Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат)