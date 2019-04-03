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Номер извещения
ГП927784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сварочной продукции для объекта Коммунарка для нужд ООО «АРКС МТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 967 101-71-11
Факс
--
Адрес электронной почты
l.kamentseva@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменцева Любовь Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Манометр кислородный 25Мпа Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Cпираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.D039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке AUT 501D (инд№142.0022) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016.D155) ABICOR BINZEL Газовое сопло к AUT 501D (145.0085) ABICOR BINZEL Газораспределитель к горелке AUT 501D (инд№030.0190) ABICOR BINZEL Панельное гнездо ABI-IF 50-70 (инд№511.0330)ABICOR BINZEL Горелка AUT 501D L=2м (инд№943.0028) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5м (инд№017.D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1*35 ООО «Конкорд» Мундштук внутренний1П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТ3П(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Редуктор углекислотный У-30П-2 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр №11( 90*110) Светофильтр №9 ( 90*110) Сопло Tr 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Спрей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Мундштук внутренний 2П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Маска сварщика Хамелеон(с фото элементом) ESAB A20 Сменные стекла (защитные) для маски Хамелеон ESAB A20 Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927784Подведение итогов не позднее Манометр кислородный 25Мпа Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Cпираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.D039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке AUT 501D (инд№142.0022) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016.D155) ABICOR BINZEL Газовое сопло к AUT 501D (145.0085) ABICOR BINZEL Газораспределитель к горелке AUT 501D (инд№030.0190) ABICOR BINZEL Панельное гнездо ABI-IF 50-70 (инд№511.0330)ABICOR BINZEL Горелка AUT 501D L=2м (инд№943.0028) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5м (инд№017.D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1*35 ООО «Конкорд» Мундштук внутренний1П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТ3П(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Редуктор углекислотный У-30П-2 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр №11( 90*110) Светофильтр №9 ( 90*110) Сопло Tr 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Спрей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Мундштук внутренний 2П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Маска сварщика Хамелеон(с фото элементом) ESAB A20 Сменные стекла (защитные) для маски Хамелеон ESAB A20 Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Манометр кислородный 25Мпа Манометр кислородный 2,5Мпа Манометр пропановый 0,6Мпа Cпираль направляющая к горелке RF GRIP -45 L=5м (инд№124.D039) ABICOR BINZEL Вставка к горелке AUT 501D (инд№142.0022) ABICOR BINZEL Вставка к горелке RF GRIP-45 (инд№016.D155) ABICOR BINZEL Газовое сопло к AUT 501D (145.0085) ABICOR BINZEL Газораспределитель к горелке AUT 501D (инд№030.0190) ABICOR BINZEL Панельное гнездо ABI-IF 50-70 (инд№511.0330)ABICOR BINZEL Горелка AUT 501D L=2м (инд№943.0028) ABICOR BINZEL Горелка RF GRIP-45 L=5м (инд№017.D043.1) ABICOR BINZEL Кабель сварочный КГ1*35 ООО «Конкорд» Мундштук внутренний1П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Мундштук наружный 1П к РСТ3П(Компания РО-АР) Наконечник CuCrZr 1.2мм (инд№140.0445) ABICOR BINZEL Редуктор кислородный БКО-50-4 (БАМЗ) Редуктор пропановый БПО-5-4 (БАМЗ) Редуктор углекислотный У-30П-2 (БАМЗ) Светофильтр №10 (90*110) Светофильтр №11( 90*110) Светофильтр №9 ( 90*110) Сопло Tr 18 к RF GRIP -45 (145.Д244) ABICOR BINZEL Спрей от налипания брызг (инд№192.0213.1) ABICOR BINZEL Стекло прозрачное 90*110 Электродержатель «KURT HAUFE DE2500» Мундштук внутренний 2П к РСТ3П (Комп. РО-АР) Маска сварщика Хамелеон(с фото элементом) ESAB A20 Сменные стекла (защитные) для маски Хамелеон ESAB A20 Рукав кислородный Ø9мм Щиток сварщика Очки газорезчика Силовой кабель для ВД 313(сварочный аппарат)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
29.43.2
28.73.15.110
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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