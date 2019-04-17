Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра - Истра. Ремонт моста через реку Вяземка на км 0+753 Минско-Можайского шоссе, Московская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907691039 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра - Истра. Ремонт моста через реку Вяземка на км 0+753 Минско-Можайского шоссе, Московская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение Документация

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