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    Главная / Торги / Комплектные трансформаторные подстанции. Обращаем Ваше внимание: срок приема предложений на основной этап установлен до 15-00 мск. вр 11.04.2019 года. Рассматриваются альтернативные предложения, предложения на аналогах.

    Комплектные трансформаторные подстанции. Обращаем Ваше внимание: срок приема предложений на основной этап установлен до 15-00 мск. вр 11.04.2019 года. Рассматриваются альтернативные предложения, предложения на аналогах.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2019 11:0016.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904007Дата и время окончания срока приема заявок Комплектные трансформаторные подстанции.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904007

    Уникальный номер закупки

    220439

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплектные трансформаторные подстанции. Обращаем Ваше внимание: срок приема предложений на основной этап установлен до 15-00 мск. вр 11.04.2019 года. Рассматриваются альтернативные предложения, предложения на аналогах.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Образцы форм

    Приложение №3

    Приложение № 3 спецификация

    Приложение №2

    Опросный лист

    Опросный лист

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    olgamishustina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мишустина Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектные трансформаторные подстанции.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 13:0031.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904007Подведение итогов не позднее Комплектные трансформаторные подстанции.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектные трансформаторные подстанции.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP. г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, складское хозяйство ПАО «ЧМК». Доставка транспортом поставщика, автомобильным транспортом иных организаций, с которыми поставщик состоит в договорных отношениях. Транспортные расходы по доставке должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система; на выезде обязательным является снятие тента с автотранспорта.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию (товар) производится после получения продукции (товара) и предусмотренных спецификацией документов на продукцию на складе Покупателя в течение 60 дней с момента получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.120

    Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для распределения электричества в пределах какого-либо района

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    25.11.23.115

    Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАЦИЯ КТП42А-2 6/0,4 с сухими трансформаторами мощностью 2500кВа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАЦИЯ КТП42А-2 6/0,4 с сухими трансформаторами мощностью 1600кВа"

    Кол-во: 1

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