Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

DDP. г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, складское хозяйство ПАО «ЧМК». Доставка транспортом поставщика, автомобильным транспортом иных организаций, с которыми поставщик состоит в договорных отношениях. Транспортные расходы по доставке должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система; на выезде обязательным является снятие тента с автотранспорта.Рассчитать логистику >