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Номер извещения
ГП904007
Уникальный номер закупки
220439
Наименование закупки
Комплектные трансформаторные подстанции. Обращаем Ваше внимание: срок приема предложений на основной этап установлен до 15-00 мск. вр 11.04.2019 года. Рассматриваются альтернативные предложения, предложения на аналогах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-33
Факс
--
Адрес электронной почты
olgamishustina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мишустина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплектные трансформаторные подстанции.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектные трансформаторные подстанции.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP. г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, складское хозяйство ПАО «ЧМК». Доставка транспортом поставщика, автомобильным транспортом иных организаций, с которыми поставщик состоит в договорных отношениях. Транспортные расходы по доставке должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система; на выезде обязательным является снятие тента с автотранспорта.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
42.22.22.120
27.11.43.000
25.11.23.115
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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