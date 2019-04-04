Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка щебня фракции 20-70 и закупка щебень путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка щебня фракции 20-70 и закупка щебень путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927779Дата и время окончания срока приема заявок Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка щебня фракции 20-70 и закупка щебень путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Отгрузочные реквизиты

    Техническое задание на щебень фракции 20-70

    Техническое задание на щебень фракции 25-60 мм

    Перечень уч. документов

    Договор разовой поставки/Система контроля

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация на закупку щебня путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути

    Закупочная документация на закупку щебня фракции 20-70

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-35

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Bodoeva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бодоева Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    щебень

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927779Дата и время окончания срока приема заявок Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927779Дата и время вскрытия заявок Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2019 10:0015.07.2019 10:0015.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927779Подведение итогов не позднее Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 10:0015.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927779Подведение итогов не позднее Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    14.21.12.119

    Щебень и гравий из природного камня прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Закупочная документация на закупку щебня фракции 20-70

    04.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень фракции 20-70"

    Кол-во: 550

    Лот 2

    Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927779Дата и время окончания срока приема заявок Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927779Дата и время вскрытия заявок Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2019 10:0015.07.2019 10:0015.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927779Подведение итогов не позднее Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 10:0015.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927779Подведение итогов не позднее Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    14.21.13.111

    Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Закупочная документация на закупку щебня путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути

    04.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути"

    Кол-во: 26562

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить