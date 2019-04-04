www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка щебня фракции 20-70 и закупка щебень путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Закупочная документация на закупку щебня путевого фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-35
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927779Дата и время окончания срока приема заявок Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927779Дата и время вскрытия заявок Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.07.2019 10:0015.07.2019 10:0015.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927779Подведение итогов не позднее Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка щебня фракции 20-70 для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
14.21.12.119
42.99
Документация лота
Кол-во: 550
Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927779Дата и время окончания срока приема заявок Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927779Дата и время вскрытия заявок Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.07.2019 10:0015.07.2019 10:0015.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927779Подведение итогов не позднее Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка щебень путевой фракции 25-60 мм для балластного слоя железнодорожного пути для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
14.21.13.111
42.99
Документация лота
Кол-во: 26562
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.