Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку КИПиА (С) для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амуртеплосервис», «Амурводоканал», «Амурэлектросетьсервис» на 2019 г. (АмКС-045-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907690142 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку КИПиА (С) для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амуртеплосервис», «Амурводоканал», «Амурэлектросетьсервис» на 2019 г. (АмКС-045-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры КД

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