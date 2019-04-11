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Номер извещения
31907690142
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку КИПиА (С) для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амуртеплосервис», «Амурводоканал», «Амурэлектросетьсервис» на 2019 г. (АмКС-045-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 42622 2-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.jukova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка КИПиА (С)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 09:00 GMT +311.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КИПиА (С)Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 09:00GMT +311.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690142Дата и время вскрытия заявок Поставка КИПиА (С)Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.05.201923.05.2019 09:0023.05.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907690142Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка КИПиА (С)Благовещенск
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 11:0024.05.2019 11:0024.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690142Подведение итогов не позднее Поставка КИПиА (С)Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИПиА (С)
Начальная цена
4 288 687,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
795 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
26.51
26.51
Документация лота
Кол-во: 795
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