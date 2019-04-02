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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927774
Уникальный номер закупки
ЗП-16/19
Наименование закупки
№ ЗП-16/19 на организацию рекламы в социальных сетях услуг Бизнес-залов SVO.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62 доб. 6364
Факс
--
Адрес электронной почты
av.logachyeva@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Логачева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927774Дата и время окончания срока приема заявок Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927774Дата и время вскрытия заявок Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927774Подведение итогов не позднее Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соот.с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соот.с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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