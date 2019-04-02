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    Главная / Торги / № ЗП-16/19 на организацию рекламы в социальных сетях услуг Бизнес-залов SVO.

    № ЗП-16/19 на организацию рекламы в социальных сетях услуг Бизнес-залов SVO.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927774Дата и время окончания срока приема заявок Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927774

    Уникальный номер закупки

    ЗП-16/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № ЗП-16/19 на организацию рекламы в социальных сетях услуг Бизнес-залов SVO.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62 доб. 6364

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.logachyeva@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Логачева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927774Дата и время окончания срока приема заявок Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927774Дата и время вскрытия заявок Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927774Подведение итогов не позднее Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927774Подведение итогов не позднее Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO.

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соот.с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация рекламных услуг Бизнес-залов SVO."

    Кол-во: 1

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