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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и масел

    Поставка запасных частей и масел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927775Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки запасных частей и смазокИркутскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927775

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и масел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образец договора

    Расчет цены заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Юридический адрес

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Контактный телефон

    +7 914 899-51-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rnosov8@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Носов Роман Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки запасных частей и смазок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927775Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки запасных частей и смазокИркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 07:0029.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927775Дата и время вскрытия заявок Договор поставки запасных частей и смазокИркутск

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2019 07:3029.03.2019 07:3029.03.2019 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927775Подведение итогов не позднее Договор поставки запасных частей и смазокИркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 07:3029.03.2019 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927775Подведение итогов не позднее Договор поставки запасных частей и смазокИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки запасных частей и смазок

    Начальная цена

    582 805,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно расчета цены заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До склада ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Адрес местонахождения

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Классификатор ОКПД2

    45.2

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    Образец договора

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части"

    Кол-во: 1

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