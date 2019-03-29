www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927775
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Поставка запасных частей и масел
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,
Почтовый адрес
664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4
Контактный телефон
+7 914 899-51-88
Факс
--
Адрес электронной почты
rnosov8@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Носов Роман Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Иркутск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки запасных частей и смазок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927775Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки запасных частей и смазокИркутск
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 07:0029.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927775Дата и время вскрытия заявок Договор поставки запасных частей и смазокИркутск
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 07:3029.03.2019 07:3029.03.2019 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927775Подведение итогов не позднее Договор поставки запасных частей и смазокИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки запасных частей и смазок
Начальная цена
582 805,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно расчета цены заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До склада ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Адрес местонахождения
ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,
664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4
45.2
45
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.