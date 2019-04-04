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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907690447
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление полиграфической продукции (афиш)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142280, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Школьная, 2
Почтовый адрес
142280, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Школьная, 2
Контактный телефон
+7 496 774-46-91
Факс
Адрес электронной почты
mucmi@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Протвино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690447Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 15:0004.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690447Дата и время вскрытия заявок Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690447Подведение итогов не позднее Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»
Начальная цена
10 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Смотреть ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Протвино, ул. Школьная д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142280, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Школьная, 2
58.19.19.190
58.19
Документация лота
Кол-во: 200
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