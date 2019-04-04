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    Главная / Торги / Изготовление полиграфической продукции (афиш)

    Изготовление полиграфической продукции (афиш)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690447Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»ПротвиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907690447

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление полиграфической продукции (афиш)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договор

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ПРОТВИНО ЦЕНТР МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
    Все закупки и тендеры МАУ ЦМИ

    Юридический адрес

    142280, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Школьная, 2

    Почтовый адрес

    142280, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Школьная, 2

    Контактный телефон

    +7 496 774-46-91

    Факс

    Адрес электронной почты

    mucmi@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Протвино

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги в области издательской деятельности прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690447Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 15:0004.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690447Дата и время вскрытия заявок Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690447Подведение итогов не позднее Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690447Подведение итогов не позднее Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»Протвино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление полиграфической продукции (афиш) для проведения военно-исторического фестиваля «Рубеж обороны»

    Начальная цена

    10 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Смотреть ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Протвино, ул. Школьная д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течении 7 рабочих дней, после подписания акта.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ ЦМИ
    Все закупки и тендеры МАУ ЦМИ

    Адрес местонахождения

    142280, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Школьная, 2

    Классификатор ОКПД2

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.19

    Виды издательской деятельности прочие

    Документация лота

    проект договор

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Виды издательской деятельности прочие"

    Кол-во: 200

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