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Номер извещения
31907690097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт наружной канализации от общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК», расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального канализационного коллектора Ду 300 мм ЖКХ «Дорогино» в соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-97
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цорн Андрей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690097Подведение итогов не позднее Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"
Начальная цена
7 900 539,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
158 010,79 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (см. приложение № 7 к документации на проведение конкурса в электронной форме)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
42.21.22
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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