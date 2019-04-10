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    Главная / Торги / Ремонт наружной канализации от общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК», расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального канализационного коллектора Ду 300 мм ЖКХ «Дорогино» в соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Ремонт наружной канализации от общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК», расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального канализационного коллектора Ду 300 мм ЖКХ «Дорогино» в соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 08:0010.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690097Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907690097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт наружной канализации от общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК», расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального канализационного коллектора Ду 300 мм ЖКХ «Дорогино» в соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 278-99-97

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    zakupki@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цорн Андрей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690097Подведение итогов не позднее Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт наружной канализации от общежития АО "НПО НИИИП-НЗиК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1 до магистрального коллектора Ду 30 мм ЖКХ "Дорогино"

    Начальная цена

    7 900 539,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    158 010,79 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    158 010,79

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (см. приложение № 7 к документации на проведение конкурса в электронной форме)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Майская, 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «30» июля 2019 г. Срок оплаты выполненных работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 0

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