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Номер извещения
31907689870
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей VolvoXC70, Skoda Octavia, Volkswagen Transporter, Volkswagen Multivan, Volkswagen Passat, Nissan Almera, Lada Largus, Volkswagen 223700, Ford транзит Mobicom, Citroen C5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хмелевских Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей , Volvo XC70, Skoda Octavia, Volkswagen Transporter, Volkswagen Multiwan, Nissan Almera, Volkswagen Crafter, Ford Transit Mobicom, Citroen C5
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 15:3022.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689870Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей , Volvo XC70, Skoda Octavia, Volkswagen Transporter, Volkswagen Multiwan, Nissan Almera, Volkswagen Crafter, Ford Transit Mobicom, Citroen C5443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей , Volvo XC70, Skoda Octavia, Volkswagen Transporter, Volkswagen Multiwan, Nissan Almera, Volkswagen Crafter, Ford Transit Mobicom, Citroen C5
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в извещении о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
45.20.11.111
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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