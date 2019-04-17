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Номер извещения
31907689997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт мостов через реку Таганка на км 643+517 и через реку Казинка на км 691+349, Воронежская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт мостов через реку Таганка на км 643+517 и через реку Казинка на км 691+349, Воронежская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.201921.05.2019 23:5921.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689997Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт мостов через реку Таганка на км 643+517 и через реку Казинка на км 691+349, Воронежская область»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт мостов через реку Таганка на км 643+517 и через реку Казинка на км 691+349, Воронежская область»
Начальная цена
8 962 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
179 251,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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