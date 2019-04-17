Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт мостов через реку Таганка на км 643+517 и через реку Казинка на км 691+349, Воронежская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907689997 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт мостов через реку Таганка на км 643+517 и через реку Казинка на км 691+349, Воронежская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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