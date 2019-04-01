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    Главная / Торги / Бортовой камень, лотки на ЦКАД Октябрьская фабрика

    Бортовой камень, лотки на ЦКАД Октябрьская фабрика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0801.04.2019 11:08Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927766Дата и время окончания срока приема заявок Бортовой камень, лоток Л-300МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927766

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бортовой камень, лотки на ЦКАД Октябрьская фабрика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Документация к торгам

    Условия поставки/контактная информация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Юридический адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Почтовый адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 499 492-61-11

    Факс

    +7 499 492-90-00

    Адрес электронной почты

    p.kolesnikov@abzshosse.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесников Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бортовой камень, лоток Л-300

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927766Подведение итогов не позднее Бортовой камень, лоток Л-300Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бортовой камень, лоток Л-300

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс №5, участок 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Адрес местонахождения

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Классификатор ОКПД2

    23.70.12.110

    Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него

    23.61.11.120

    Плиты из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок БР 100х30х18"

    Кол-во: 932

    "Позиция 2"

    "Лоток водоотводный железобетонный без внутреннего уклона Л-300; длина: 2950 мм; ширина: 540 мм; высота: 430 мм; характеристики бетона, не ниже: B22,5, F100, W4; комплектация: без решетки; стандарт: ГОСТ 13015-2012"

    Кол-во: 202

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