Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Автозапчасти

    Автозапчасти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927763Дата и время окончания срока приема заявок АвтозапчастиЛенинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автозапчасти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Договор

    Спецификация

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автозапчасти

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927763Подведение итогов не позднее АвтозапчастиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автозапчасти

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн крепления кабины задний 3302-5001040 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кронштейн крепления кабины передний 3302-5001006-10 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кабина ГАЗ-33104 "Валдай" в сборе под дв.ММЗ-245(Евро 2),простой цвет 33104-5000012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фильтр масляный ФМ009-1012005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фильтр осушителя KF-ОВП.02.0001 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Крестовина карданного вала ГАЗ-33104 "Валдай" 4301-2201026"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Опора промежуточная вала карданного МАЗ-4370, "Валдай" 53А-2202081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор DOMINATOR 100А/ч обратная полярность 6СТ100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Фильтр топливный ЗИЛ-5301,МТЗ тонкой очистки (дв.ММЗ-245) ЭКОФИЛ ФТ 020-1117010 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий ЗИЛ-5301,ДТ-75 воздушный комплект ЭКОФИЛ ДТ75М-1109560 EKO-01.61"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Накладка порога левая Валдай пласт. 33104-5401623"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Накладка порога правая Валдай пласт. 33104-5401622 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Арка колеса ГАЗ-3310 Валдай левая 331048403027"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Арка колеса ГАЗ-3310 Валдай правая 331048403026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Бампер ГАЗ-3310 Валдай средняя часть (ОАО ГАЗ) 33104-2803112"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Боковина бампера ГАЗ-33104 Валдай переднего правая в сборе (ОАО ГАЗ) 33104-2803006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Боковина бампера ГАЗ-33104 Валдай переднего левая в сборе (ОАО ГАЗ) 33104-2803007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Облицовка радиатора ГАЗ-3310 Валдай пластмассовая 3310-8401020 "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012602
    Поставка канатов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка канатов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    586461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013246
    Поставка запасных частей для ремонта техники Liebherr для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Liebherr для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589324
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013262
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mitsubishi для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mitsubishi для объекта «Харасавэйское ГКМ» для...
    589372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211047953
    на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники К-702
    на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники К-702
    588480
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    1 414 025
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013260
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП944310
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем вопросам обращаться по тел.8(39151)3-45-94 или по электронному адресу Yuliya.Mitina@rusal.com
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем...
    264833
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.10.2019 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128342
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    471125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128266
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    470933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить