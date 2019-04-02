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Номер извещения
ГП927760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3327
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
E.Matushcina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матюшкина Элла Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927760Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927760Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 18:0002.04.2019 18:0002.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927760Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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