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Номер извещения
ГП927804
Уникальный номер закупки
ГП 927804
Наименование закупки
Ремонт конструкций тушильной башни №1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-12
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
vladimirbuhtatyh@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бухтатых Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.05.201915.05.2019 14:0015.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927804Подведение итогов не позднее Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ согласно ведомости объемов работ. Персонал, участвующий в ремонте, должен быть обучен работе на высоте. Присутствие на объекте ответственного ИТР обязательно. Составляется и утверждается линейный график выполнения работ. Оформление соответствующих документов на монтаж и актов на скрытые работы. Срок выполнения работ: июнь-август 2019год.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
43.99
Кол-во: 1
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