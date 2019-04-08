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    Главная / Торги / Ремонт конструкций тушильной башни №1

    Ремонт конструкций тушильной башни №1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 09:3008.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927804Дата и время окончания срока приема заявок Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927804

    Уникальный номер закупки

    ГП 927804

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт конструкций тушильной башни №1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к торгам

    Договор подряда

    Техническое задание

    Перечень документов для участия в торгах

    Приложение по ЦП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ведомость объемов работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-12

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    vladimirbuhtatyh@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бухтатых Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, рис, прокат, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 14:0015.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927804Подведение итогов не позднее Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа выполняется согласно ведомости объемов работ и проектного решения . Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: металлопрокат, метизы, электроды,бетонные смеси, материалы для ремонта ж/д пути, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ согласно ведомости объемов работ. Персонал, участвующий в ремонте, должен быть обучен работе на высоте. Присутствие на объекте ответственного ИТР обязательно. Составляется и утверждается линейный график выполнения работ. Оформление соответствующих документов на монтаж и актов на скрытые работы. Срок выполнения работ: июнь-август 2019год.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты 90 календарных дней по окончанию работ после подписания акта приемки работ. 1. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 2. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 3. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню(прилагается); 5. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 6. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 7. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Ведомость объемов работ

    27.03.2019

    ТЗ на ремонт тушильной башни

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт конструкций тушильной башни №1"

    Кол-во: 1

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