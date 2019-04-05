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Номер извещения
ГП927829
Уникальный номер закупки
ГП927829
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров на 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-19
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
vbukov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буков Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров на 2019 год, согласно перечня
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров на 2019 год, согласно перечня
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ согласно технического задания.Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту промышленных и бытовых кондиционеров, а также систем кондиционирования, эксплуатируемых на предприятии. Материалы и оборудование, используемое при ремонте и обслуживании, предоставляет подрядчик. Ценой лота будет являться сумма расценок стоимости предоставляемых услуг по обслуживанию и ремонту кондиционерной техники. Участникам закупочной процедуры необходимо подгрузить заполненную таблицу стоимости предоставляемых услуг по обслуживанию и ремонту кондиционерной техники. Срок выполнения работ: апрель-декабрь 2019 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
33.12.18.000
Документация лота
Кол-во: 1
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