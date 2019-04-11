Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата по Договору производится в следующем порядке: Предоплата 20 % от общей стоимости Товара, осуществляется Покупателем после подписания Договора и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем счета на предоплату от Поставщика; Оплата 80 % от общей стоимости Товара, осуществляется Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Товар и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем счета на окончательную оплату от Поставщика.