"Позиция 6" "Взрывозащищенный светодиодный светильник PZP-EX-50-5500-IP67 1Ex e mb II T4 Gb X/ Ex tb mb IIIC T105 °C Db X OOO "Завод Прикамье""

"Позиция 7" "Пост,управления,тип:07-3103-1609/0110 ,II 2G Ex ed IIC T6 GB,Bartec"

"Позиция 32" "Exe заглушки, пластик, M25, c Контрагайкой"

"Позиция 33" "Exe заглушки, пластик, M20, c Контрагайкой"

"Позиция 34" "Exe заглушки, пластик, M16, c Контрагайкой"

"Позиция 35" "ВЗН2MHK Заглушка взрывозащищенная Ex d IIC Gb U/Ex e II Gb U, IP66, резьба М25х1,5, никелир.латунь"

"Позиция 36" "ВЗН1MHK Заглушка взрывозащищенная Ex d IIC Gb U/Ex e II Gb U, IP66, резьба М20х1,5, никелир.латунь"

"Позиция 42" "Ввод кабельный,BMD KBAU.. Ex CE 0722 II 2GD Ex d IIC Gb /Ex tb IIIC Db,IP66/68,KBAU3M,Bimed"

