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    Главная / Торги / Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)

    Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927754Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927754

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ

    Приглашение к участию в процедуре

    Формат КП

    Изменения в извещении

    Тех. предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927754Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 14:0003.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927754Дата и время вскрытия заявок Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2019 14:0022.05.2019 14:0022.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927754Подведение итогов не позднее Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.05.201922.05.2019 14:0022.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927754Подведение итогов не позднее Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению №2 «Формат КП»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению №2 «Формат КП»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ИНСТРУКЦИЯ

    27.03.2019

    Приглашение к участию в процедуре

    27.03.2019

    Тех. предложение

    01.04.2019

    Формат КП

    01.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник взрывозащищенный светодиодный SA-TIGER-2480U/90/220AC/IX/2FETM1NC, 1Ex d s IIC T4 Gb"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Светильник ВЭЛАН180-СД.Л.40Т1 (220АС)-УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех""

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех""

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех""

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Взрывозащищенный светодиодный светильник PZP-EX-50-5500-IP67 1Ex e mb II T4 Gb X/ Ex tb mb IIIC T105 °C Db X OOO "Завод Прикамье""

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Пост,управления,тип:07-3103-1609/0110 ,II 2G Ex ed IIC T6 GB,Bartec"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Светильник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Светильник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Светильник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Светильник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Светильник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Светильник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Взрывозащищенный светодиодный светильник"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Светильник взрывозащищенный SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/FАL1 светодиодный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Светильник взрывозащищенный SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/FL1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Светильник взрывозащищенный SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/2FАL1 светодиодный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Светильник SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/FL1 светодиодный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 21"

    "Пост кнопочный аварийного отключения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Гайка стопорная ввода кабельного,M32х1,5,SST,BMBLS-05,Bimed"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Выключатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Переключатель концевой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Выключатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Пост управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кнопка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "ПКИЕ-Н111109-1КГЕ07К11-1КНЕ2МНК(Г) Пост управления кнопочный взрывозащищенный 1Ex d e IIC N6 Gb, IP66"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "ДВГ-КВ-Е62К1-КОВ1МНК Концевой выключатель взрывозащищенный IP66, пружинный рычаг из нержавеющей стали, 1но+1нз, 1отв.М20х1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ППГ-2И25 Пакетный переключатель взрывозащищенный 1Ex d IIC T6 Gb, IP66, 2 полюса, 25А, полож.0-1, алюминий. В комплекте: кабельный ввод для бронированного кабеля КНВ1NHK (d=6-12мм) - 1шт.; переходник АВ-3NH-NB-HK - 1шт.; заглушка ВЗН3NHK - 1шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "СГМ02-1860С/20-220АС светильник светодиодный взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66, 3 светодиода, 220 АС, 1860 Лм, угол светового потока 20 град. в комплекте: -кабельный ввод КНВМ2NHK под небронированный кабель (d=12-18мм)-1шт.; -заглушка ВЗН2NHK - 1шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Exe заглушки, пластик, M25, c Контрагайкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Exe заглушки, пластик, M20, c Контрагайкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Exe заглушки, пластик, M16, c Контрагайкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "ВЗН2MHK Заглушка взрывозащищенная Ex d IIC Gb U/Ex e II Gb U, IP66, резьба М25х1,5, никелир.латунь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "ВЗН1MHK Заглушка взрывозащищенная Ex d IIC Gb U/Ex e II Gb U, IP66, резьба М20х1,5, никелир.латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "ВЗН01MHK Заглушка Ех d IIC Gb U/Ex e II Gb U/Ex ia IIC Ga U"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "КНВ2МНК Кабельный ввод с КГ взрывозащищенный 1Ех d IIC Gb/1Ex е II Gb/0Ex ia IIC Ga/2Ex nR II Gc, IP66/67/68 под небронир.кабель (d=12-18мм), резьба М25х1,5, никелир.латунь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "КНВ1МНК Кабельный ввод (комплект) с КГ 1Ех d IIC Gb/1Ex е II Gb/0Ex ia IIC Ga/2Ex nR II Gc, IP66/67/68 под небронир.кабель (d=6-12мм), резьба М20х1,5, никелир.латунь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "КНВ01МНК Кабельный ввод (комплект) с КГ 1Ех d IIC Gb/1Ex e II Gb/0Ex ia IIC Ga/2Ex nR II Gc IP66/67 под неброниров.кабель (d=3-8мм), резьба М16х1,5, никелир.латунь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Адаптер, BMD B-RB5M(M50)3M(M32)B CE0722II2GDExdIIcGb/ExIbIIIC Db IP66/68,Bimed"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Ввод кабельный,BMD KBAU.. Ex CE 0722 II 2GD Ex d IIC Gb /Ex tb IIIC Db,IP66/68,KBAU3M,Bimed"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Коробка взрывозащищенная распределительная для осветительного оборудования Тип:ВАД-РСП-С Материал изготовления корпуса: алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICT6, 1Ex e IIC T6 Gb, 2ExeIICT6 Количество и тип резьбовых отверстий: Три отверстия с резьбой: М25х1,5"

    Кол-во: 38

    "Позиция 44"

    "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из полиамида, М32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 45"

    "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из полиамида, М20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 46"

    "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из нержавеющей стали (или латуни), М32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 47"

    "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из нержавеющей стали (или латуни), М20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 48"

    "Лампа светодиодная, 40Ватт ВЭЛАН180-СД.Л40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Protective cover For emergency mushroom push-button series"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Indicator Multi-LED 24VAC/DC Green CORTEM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Indicator Multi-LED 24VAC/DC Red CORTEM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Contact block 1NO 690V 10A ATEX Ex e IIC CORTEM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Contact block 2NC 690V 10A ATEX Ex e IIC CORTEM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Contact block 1NC 690V 10A ATEX Ex e IIC CORTEM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Selector switch M-0604 1Z type 1NO+1NC CORTEM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Push-button head M-0603 Green CORTEM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Push-button head M-0603 Red CORTEM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Push-button head M-0603 Black CORTEM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "соединительная коробка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "переключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Концевой выключатель ДВГ-КВ-Е32К1 однонаправленный с роликом 1НО+1НЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Светильник переносной светодиодный взрывозащищённый 12Вт в комплекте с блоком питания 220В\12В с разъёмом и вилкой типа ВГМ, с крюком для крепления,с кабелем 15метров СГР01-12Сц-12DC-1-15/ВГМ/БП/крюк"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Взрывозащищенные разъемы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Взрывозащищенные разъемы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Взрывозащищеная вилка типа ВГМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Отражатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Клеммная коробка КИП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Клеммная коробка КИП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Кабельный ввод КИП ВК-Л-ВЭЛ-2ТБ-М20-Exd-G1/2 MMPh15B1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Зарядное устройство"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех""

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Emergency mushroom push-button M-0605 Stay put type CORTEM"

    Кол-во: 2

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    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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