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Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Светильник взрывозащищенный светодиодный SA-TIGER-2480U/90/220AC/IX/2FETM1NC, 1Ex d s IIC T4 Gb" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Светильник ВЭЛАН180-СД.Л.40Т1 (220АС)-УХЛ1" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех"" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех"" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех"" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Взрывозащищенный светодиодный светильник PZP-EX-50-5500-IP67 1Ex e mb II T4 Gb X/ Ex tb mb IIIC T105 °C Db X OOO "Завод Прикамье"" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Пост,управления,тип:07-3103-1609/0110 ,II 2G Ex ed IIC T6 GB,Bartec" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Светильник" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Светильник" Кол-во: 12

"Позиция 10" "Светильник" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Светильник" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Светильник" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Светильник" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Взрывозащищенный светодиодный светильник" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Светильник взрывозащищенный SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/FАL1 светодиодный" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Светильник взрывозащищенный SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/FL1" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Светильник взрывозащищенный SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/2FАL1 светодиодный" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Светильник SA-TIGER-3720U/M2/220AC/SIX/FL1 светодиодный" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Светильник светодиодный взрывозащищенный" Кол-во: 6

"Позиция 20" "Светильник светодиодный взрывозащищенный" Кол-во: 14

"Позиция 21" "Пост кнопочный аварийного отключения" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Гайка стопорная ввода кабельного,M32х1,5,SST,BMBLS-05,Bimed" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Выключатель" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Переключатель концевой" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Выключатель" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Пост управления" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Кнопка" Кол-во: 8

"Позиция 28" "ПКИЕ-Н111109-1КГЕ07К11-1КНЕ2МНК(Г) Пост управления кнопочный взрывозащищенный 1Ex d e IIC N6 Gb, IP66" Кол-во: 4

"Позиция 29" "ДВГ-КВ-Е62К1-КОВ1МНК Концевой выключатель взрывозащищенный IP66, пружинный рычаг из нержавеющей стали, 1но+1нз, 1отв.М20х1,5" Кол-во: 4

"Позиция 30" "ППГ-2И25 Пакетный переключатель взрывозащищенный 1Ex d IIC T6 Gb, IP66, 2 полюса, 25А, полож.0-1, алюминий. В комплекте: кабельный ввод для бронированного кабеля КНВ1NHK (d=6-12мм) - 1шт.; переходник АВ-3NH-NB-HK - 1шт.; заглушка ВЗН3NHK - 1шт." Кол-во: 3

"Позиция 31" "СГМ02-1860С/20-220АС светильник светодиодный взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66, 3 светодиода, 220 АС, 1860 Лм, угол светового потока 20 град. в комплекте: -кабельный ввод КНВМ2NHK под небронированный кабель (d=12-18мм)-1шт.; -заглушка ВЗН2NHK - 1шт." Кол-во: 4

"Позиция 32" "Exe заглушки, пластик, M25, c Контрагайкой" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Exe заглушки, пластик, M20, c Контрагайкой" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Exe заглушки, пластик, M16, c Контрагайкой" Кол-во: 10

"Позиция 35" "ВЗН2MHK Заглушка взрывозащищенная Ex d IIC Gb U/Ex e II Gb U, IP66, резьба М25х1,5, никелир.латунь" Кол-во: 20

"Позиция 36" "ВЗН1MHK Заглушка взрывозащищенная Ex d IIC Gb U/Ex e II Gb U, IP66, резьба М20х1,5, никелир.латунь" Кол-во: 30

"Позиция 37" "ВЗН01MHK Заглушка Ех d IIC Gb U/Ex e II Gb U/Ex ia IIC Ga U" Кол-во: 20

"Позиция 38" "КНВ2МНК Кабельный ввод с КГ взрывозащищенный 1Ех d IIC Gb/1Ex е II Gb/0Ex ia IIC Ga/2Ex nR II Gc, IP66/67/68 под небронир.кабель (d=12-18мм), резьба М25х1,5, никелир.латунь" Кол-во: 10

"Позиция 39" "КНВ1МНК Кабельный ввод (комплект) с КГ 1Ех d IIC Gb/1Ex е II Gb/0Ex ia IIC Ga/2Ex nR II Gc, IP66/67/68 под небронир.кабель (d=6-12мм), резьба М20х1,5, никелир.латунь" Кол-во: 10

"Позиция 40" "КНВ01МНК Кабельный ввод (комплект) с КГ 1Ех d IIC Gb/1Ex e II Gb/0Ex ia IIC Ga/2Ex nR II Gc IP66/67 под неброниров.кабель (d=3-8мм), резьба М16х1,5, никелир.латунь" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Адаптер, BMD B-RB5M(M50)3M(M32)B CE0722II2GDExdIIcGb/ExIbIIIC Db IP66/68,Bimed" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Ввод кабельный,BMD KBAU.. Ex CE 0722 II 2GD Ex d IIC Gb /Ex tb IIIC Db,IP66/68,KBAU3M,Bimed" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Коробка взрывозащищенная распределительная для осветительного оборудования Тип:ВАД-РСП-С Материал изготовления корпуса: алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICT6, 1Ex e IIC T6 Gb, 2ExeIICT6 Количество и тип резьбовых отверстий: Три отверстия с резьбой: М25х1,5" Кол-во: 38

"Позиция 44" "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из полиамида, М32" Кол-во: 500

"Позиция 45" "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из полиамида, М20" Кол-во: 500

"Позиция 46" "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из нержавеющей стали (или латуни), М32" Кол-во: 500

"Позиция 47" "Взрывозащищенная заглушка для закрытия неиспользуемых вводных отверстий распределительных коробок из нержавеющей стали (или латуни), М20" Кол-во: 500

"Позиция 48" "Лампа светодиодная, 40Ватт ВЭЛАН180-СД.Л40" Кол-во: 100

"Позиция 49" "Protective cover For emergency mushroom push-button series" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Indicator Multi-LED 24VAC/DC Green CORTEM" Кол-во: 8

"Позиция 51" "Indicator Multi-LED 24VAC/DC Red CORTEM" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Contact block 1NO 690V 10A ATEX Ex e IIC CORTEM" Кол-во: 8

"Позиция 53" "Contact block 2NC 690V 10A ATEX Ex e IIC CORTEM" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Contact block 1NC 690V 10A ATEX Ex e IIC CORTEM" Кол-во: 8

"Позиция 55" "Selector switch M-0604 1Z type 1NO+1NC CORTEM" Кол-во: 8

"Позиция 56" "Push-button head M-0603 Green CORTEM" Кол-во: 8

"Позиция 57" "Push-button head M-0603 Red CORTEM" Кол-во: 8

"Позиция 58" "Push-button head M-0603 Black CORTEM" Кол-во: 2

"Позиция 59" "соединительная коробка" Кол-во: 1

"Позиция 60" "индикатор" Кол-во: 2

"Позиция 61" "индикатор" Кол-во: 2

"Позиция 62" "индикатор" Кол-во: 2

"Позиция 63" "переключатель" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Концевой выключатель ДВГ-КВ-Е32К1 однонаправленный с роликом 1НО+1НЗ" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Светильник переносной светодиодный взрывозащищённый 12Вт в комплекте с блоком питания 220В\12В с разъёмом и вилкой типа ВГМ, с крюком для крепления,с кабелем 15метров СГР01-12Сц-12DC-1-15/ВГМ/БП/крюк" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Взрывозащищенные разъемы" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Взрывозащищенные разъемы" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Взрывозащищеная вилка типа ВГМ" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Отражатель" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Клеммная коробка КИП" Кол-во: 4

"Позиция 71" "Клеммная коробка КИП" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Кабельный ввод КИП ВК-Л-ВЭЛ-2ТБ-М20-Exd-G1/2 MMPh15B1,5" Кол-во: 20

"Позиция 73" "Зарядное устройство" Кол-во: 6

"Позиция 74" "Коробка клеммная взрывозащищенная, "Горэлтех"" Кол-во: 5