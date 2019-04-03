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Номер извещения
ГП927754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927754Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 14:0003.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927754Дата и время вскрытия заявок Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва
Подведение итогов не позднее
22.05.2019 14:0022.05.2019 14:0022.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927754Подведение итогов не позднее Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ОАО "ЯМАЛ СПГ" (взрывозащищенные материалы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению №2 «Формат КП»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 38
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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