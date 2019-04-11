Оказание услуг по информационному сопровождению и обслуживанию программного обеспечения, и подключению к нему оборудования мониторинга автопарка Заказчика

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907689132 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по информационному сопровождению и обслуживанию программного обеспечения, и подключению к нему оборудования мониторинга автопарка Заказчика Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация Извещение

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