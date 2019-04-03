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    Главная / Торги / Индукционные одеяла Miller ProHeat

    Индукционные одеяла Miller ProHeat

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:2503.04.2019 12:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927769Дата и время окончания срока приема заявок Индукционные одеяла Miller ProHeatМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Индукционные одеяла Miller ProHeat

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:19

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    ТехЗадание

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    f.denin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денин Федор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Камеры и печные горелки, и их части

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Индукционные одеяла Miller ProHeat

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927769Подведение итогов не позднее Индукционные одеяла Miller ProHeatМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Индукционные одеяла Miller ProHeat

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.129

    Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21.1

    Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель подключения к одеялу Miller 22,8 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Выходной удлинительный кабель, с воздушным охдлождением"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Сменный чехол одеяла для труб диаметром 1220 мм (4216 X 191 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сменный чехол одеяла для труб диаметром 1020 мм (3708 X 191 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Сменный чехол одеяла для труб диаметром 720 мм (2718 X 229 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Сменный чехол одеяла для труб диаметром 530 мм (2057 X 229 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сменный чехол одеяла для труб диаметром 426 мм (1727 X 229 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Сменный чехол одеяла для труб диаметром 325 мм (1397 X 257 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Индукционное одеяло для труб диаметром 1220 мм (4064 X 191 мм с рукавом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Индукционное одеяло для труб диаметром 1020 мм (3581 X 229 мм с рукавом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Индукционное одеяло для труб диаметром 720 мм (2642 X 229 мм с рукавом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Индукционное одеяло для труб диаметром 530 мм (1981 X 229 мм с рукавом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Индукционное одеяло для труб диаметром 426 мм (1676 X 229 мм с рукавом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Индукционное одеяло для труб диаметром 325 мм (1346 X 257 мм с рукавом)"

    Кол-во: 5

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