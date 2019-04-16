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    Главная / Торги / Оригинальные запасные части к карьерным самосвалам БелАЗ

    Оригинальные запасные части к карьерным самосвалам БелАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 10:4316.04.2019 10:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927752Дата и время окончания срока приема заявок Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оригинальные запасные части к карьерным самосвалам БелАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №1 документация запроса предложений предл без альтер. ЭТП ГПБ

    Приложение №3 - проект cпецификации ЮК

    Приложение №5 Реквизиты_ Южного Кузбасса_c 21.02.2018г.

    Приложение №6 Анкета контрагента 4.1

    Приложение №7 Техническое задание на запчасти БЕЛАЗ

    Изменения в извещении

    Приложение №2 Типовой договор ЮК (2018) от 22.05.2018г.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение №4 СОГЛАШЕНИЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СТОРОН

    Изменения в извещении

    Приложение №8 Дополнение к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    moiseenkoep@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеенко Егор Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция производственно-технического назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 11:0015.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927752Подведение итогов не позднее Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция производственно-технического назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно наименованию, количеству товара и условиям, указанным в спецификации при подписании со стороны Покупателя, на основании решения закупочной комиссии.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Существенные условия участия: 1. Принятие договора поставки в редакции Покупателя (Приложение №2). 2. Подписание соглашения сторон (Приложение №4). 3. Поставка товара с сертификатом качества имеющим голографическую наклейку (Приложение №8). Условия оплаты: Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости партии товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. В случае предложения авансового платежа Поставщик обязан представить Покупателю безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Условия поставки: Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты направления письменной заявки Покупателем. Период поставки и фиксация цены по 31.10.2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной ТОРГ-12 (УПД) на складе Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Товар при поступлении на склад Покупателя должен быть укомплектован сертификатами о происхождении товара, паспортами качества либо иными документами, удостоверяющими качество товара. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товара через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №8 Дополнение к Техническому заданию

    27.03.2019

    Приложение №4 СОГЛАШЕНИЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СТОРОН

    27.03.2019

    Приложение №2 Типовой договор ЮК (2018) от 22.05.2018г.

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шток"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Шток"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Шток"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Шток"

    Кол-во: 19

    "Позиция 5"

    "Шток"

    Кол-во: 19

    "Позиция 6"

    "Штанга цельная передней подвески"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Шкворень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шкворень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Шестерня понижающего диапазона"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Шестерня пониж. диапазона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шестерня полуоси"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Шестерня повышающего диапазона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шестерня паразитная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шестерня второй передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Шестерня ведущая и ведомая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Шестерня 3-ей передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шестерня 1-ой передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шестерня 1-й передачи"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Шестерня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шестерня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Шестерня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шайба опорная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Чашка дифференциала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Цилиндр подвески"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Цилиндр поворота правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Цилиндр поворота левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Цилиндр поворота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Цилиндр опрокид. механизма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фрикцион"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Фрикцион"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Фланец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фланец"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Тяга рулевая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Ступица"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Ступица"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Сателлит дифференциала"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Сальник"

    Кол-во: 180

    "Позиция 39"

    "Рычаг правый со вт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Рычаг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Ротор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Проушина с втулкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Проушина с втулкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Приспособление для закачки подвесок БелАЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Пневмогидроаккумулятор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Палец подвески"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Палец конический в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Палец"

    Кол-во: 38

    "Позиция 50"

    "Палец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Охладитель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Охладитель"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Ось сателлита первого ряда"

    Кол-во: 18

    "Позиция 55"

    "Ось сателлита"

    Кол-во: 18

    "Позиция 56"

    "Ось сателлита"

    Кол-во: 18

    "Позиция 57"

    "Ось сателлита"

    Кол-во: 18

    "Позиция 58"

    "Опора шаровая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Опора шаровая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Опора шаровая"

    Кол-во: 11

    "Позиция 61"

    "Опора шаровая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Опора шаровая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 63"

    "Насос подвески"

    Кол-во: 26

    "Позиция 64"

    "Насос"

    Кол-во: 18

    "Позиция 65"

    "Насос"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Направляющая штока с буксой"

    Кол-во: 21

    "Позиция 67"

    "Направляющая штока подвески"

    Кол-во: 14

    "Позиция 68"

    "Направляющая штока подвески"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Наконечник тяги"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Наконечник левый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Наконечник левый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Наконечник в сб."

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Наконечник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Металлорукав 250х500 типа АБС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 18

    "Позиция 76"

    "Манжета борт.редуктора"

    Кол-во: 114

    "Позиция 77"

    "Крышка нижняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Крышка нижняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Крышка верхняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Крышка верхняя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Крышка верхняя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Крышка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Крышка"

    Кол-во: 13

    "Позиция 86"

    "Крестовина дифференциала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Кран управления тормозами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Кран тормозной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Корпус тормоза замедлителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 32

    "Позиция 91"

    "Кольцо подманжетное"

    Кол-во: 9

    "Позиция 92"

    "Кольцо подманжетное"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Коллектор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Колесо со ступицей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Кожух с воздухопроводом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Кожух"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Кожух"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Диск фрикционный ведущий"

    Кол-во: 250

    "Позиция 99"

    "Диск фрикционный ведомый"

    Кол-во: 250

    "Позиция 100"

    "Диск"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Гидроцилиндр тормоза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Гидроцилиндр тормоза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Втулка шкворня"

    Кол-во: 25

    "Позиция 104"

    "Втулка шкворня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Втулка шкворня"

    Кол-во: 70

    "Позиция 106"

    "Втулка шкворня"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Водило первого ряда с фланцем"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Водило"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Вкладыш подпятника"

    Кол-во: 114

    "Позиция 110"

    "Вкладыш подпятника"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Вкладыш подпятника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Вкладыш подпятника"

    Кол-во: 170

    "Позиция 113"

    "Вкладыш подпятника"

    Кол-во: 120

    "Позиция 114"

    "Вкладыш крышки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Вкладыш"

    Кол-во: 14

    "Позиция 116"

    "Вал торсионный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Вал диапазонный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Вал ведущий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Вал торсионный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Букса направляющая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 121"

    "Блок управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Амортизатор платформы"

    Кол-во: 38

    "Позиция 123"

    "Амортизатор в сб."

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Амортизатор в сб."

    Кол-во: 64

    "Позиция 125"

    "Автомат разгрузки насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Автомат разгрузки насоса"

    Кол-во: 13

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    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    1 414 025
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013260
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП944310
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем вопросам обращаться по тел.8(39151)3-45-94 или по электронному адресу Yuliya.Mitina@rusal.com
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем...
    264833
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.10.2019 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128342
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    471125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128266
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    470933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
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    Гарантия на возврат аванса
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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