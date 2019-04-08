www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907689084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по поверке и калибровке геодезических средств измерений АО «Волгоградгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 24-89-97
Факс
+7 8442 24-88-50
Адрес электронной почты
gribkov_vv@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грибков Виталий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по поверке средств измерения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 11:59 GMT +308.04.2019 11:5908.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907689084Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поверке средств измеренияВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907689084Дата и время вскрытия заявок Услуги по поверке средств измеренияВолгоград
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 14:0010.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689084Подведение итогов не позднее Услуги по поверке средств измеренияВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по поверке средств измерения
Начальная цена
59 790,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
Адрес местонахождения
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
71.2
71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.