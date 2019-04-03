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Номер извещения
31907689077
Уникальный номер закупки
889
Наименование закупки
Поставка средств вычислительной техники для субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Почтовый адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 495 261-39-18
Факс
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Адрес электронной почты
vniirt-oozd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств вычислительной техники
Начальная цена
496 149,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 1 к проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИРТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ
Адрес местонахождения
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
26.20.11
26.20
Документация лота
Кол-во: 32
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