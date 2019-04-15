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Номер извещения
ГП927750
Уникальный номер закупки
166-562
Наименование закупки
Заявка о поставке трубного углеродистого проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
{}
Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
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Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927750Дата и время окончания срока приема заявок Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 12:0015.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927750Дата и время вскрытия заявок Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.05.201915.05.2019 10:0015.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927750Подведение итогов не позднее Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 26
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