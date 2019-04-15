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    Главная / Торги / Заявка о поставке трубного углеродистого проката

    Заявка о поставке трубного углеродистого проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927750Дата и время окончания срока приема заявок Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927750

    Уникальный номер закупки

    166-562

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заявка о поставке трубного углеродистого проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:07

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка о поставке трубного углеродистого проката

    Список учредительных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 912 624-47-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nazarchuk@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назарчук Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927750Дата и время окончания срока приема заявок Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 12:0015.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927750Дата и время вскрытия заявок Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 10:0015.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927750Подведение итогов не позднее Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

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    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    20% - предоплата, 80- по факту поставки в течение 15 КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка углеродистого трубного проката"

    Кол-во: 26

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