Лот 1

Заявка о поставке трубного углеродистого проката Марка стали, размер, НД Кол-во, кг/м Номер заказа Труба 25х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 118 метров / 330 кг Труба 32х5 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 62 метров/ 205 кг Труба 32х6 09Г2С ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 Не менее 40 метров /150 кг Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 287 метров / 2150 кг Труба 57х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 86 метров / 824 кг Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 116 метров / 2267 кг Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 59 метров /1420 кг Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 9 метров / 240 кг Труба 108х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 4,5 метров/ 140 кг Труба 89х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 18,5 метров/ 290 кг Труба 159х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 41,5 метров/ 1220 кг Труба 219х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 119 метров/ 7260 кг/ Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров/ 840 кг Труба 219х16 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 10,5 метров /810 кг Труба 325х20 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Не менее 20,5 метров /3100 кг Труба 76х10 09Г2С ГОСТ 32528-2013 Не менее 13,5 метров /215 кг Труба 32х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 1 метра / 1200 кг Труба 45х3 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 16,5 метров / 50 кг Труба 76х4 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 114 метров/800 кг Труба 89х5,5 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 59 метров/ 660 кг Труба 159х8 Ст3сп4 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 Не менее 71 метра /2100 кг Требования к трубам по ТУ14-3Р-1128-2007: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. KCU минус 60С. 4. Контроль макроструктуры труб с толщиной стенки 12мм и более. 5. Испытание на сплющивание с толщиной стенки не более 10 мм. 6. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 8734-74: 1. Поставка в термообработанном состоянии (трубы без термической обработки не допускаются). 2. Гидравлически испытаны в состоянии поставки. 3. Испытание на сплющивание. 4. УЗД (либо равноценный метод). Требования к трубам по ГОСТ 10704-91: 1. Содержание мышьяка не более 0,08% 2. Гарантия свариваемости.