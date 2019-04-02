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Номер извещения
ГП927748
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, не ниже минус 5*С.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1
Почтовый адрес
186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1
Контактный телефон
+7 911 416-19-14
Факс
+7 81430 3-21-42
Адрес электронной почты
anishkevich_ev@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бамбизо Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сортавала
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Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927748Подведение итогов не позднее Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5 Сортавала
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
186757 РК г. Сортавала, п.Вяртсиля, ул. Заводская,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1
19.20.21.315
Документация лота
Кол-во: 240
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