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    Главная / Торги / Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, не ниже минус 5*С.

    Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, не ниже минус 5*С.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927748Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5 СортавалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, не ниже минус 5*С.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 08:57

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЯРТСИЛЬСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВМЗ

    Юридический адрес

    186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1

    Почтовый адрес

    186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1

    Контактный телефон

    +7 911 416-19-14

    Факс

    +7 81430 3-21-42

    Адрес электронной почты

    anishkevich_ev@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бамбизо Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Сортавала

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927748Подведение итогов не позднее Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5 Сортавала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, *С, не ниже минус 5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    186757 РК г. Сортавала, п.Вяртсиля, ул. Заводская,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная отсрочка платежа 60 календарных дней. Представитель службы безопасности: . Чернецов Юрий Павлович, тел.: +7911 408 9594 эл. почта: Chernetsov@mechelgroup.ru.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМЗ
    Все закупки и тендеры АО ВМЗ

    Адрес местонахождения

    186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.315

    Топливо дизельное летнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ

    27.03.2019

    Документация

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-5). "

    Кол-во: 240

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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