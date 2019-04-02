Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, не ниже минус 5*С.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927748 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К (ДТ-Л-К5). По ГОСТ 32511-3013 (EN 590:2009), предельная температура фильтруемости, не ниже минус 5*С. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЯРТСИЛЬСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВМЗ Юридический адрес 186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1 Почтовый адрес 186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1 Контактный телефон +7 911 416-19-14 Факс +7 81430 3-21-42 Адрес электронной почты anishkevich_ev@mechelgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Бамбизо Дарья Сергеевна Место рассмотрения предложений Сортавала Закупки и тендеры Карелия Республика Ключевые слова:

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