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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907689818Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31907689818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора с приложениями к Изв 160-СЭСО

    Первая часть заявки_Приложение 1 к Изв 160-СЭСО

    Вторая часть заявки_Приложение 2 к Изв 160-СЭСО

    Ценовое предложение_Приложение 3 к Изв 160-СЭСО

    Типовая документация_конкурс МСП

    Изменения в извещении

    Извещение 160-СЭСО_2

    Изменения 02.04.2019 в Изв 160-СЭСО

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 20:0025.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689818Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.

    Начальная цена

    9 905 472,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    198 100,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения Работ согласно Графика выполнения работ (Приложение №3 к Договору). Подписав настоящий Договор, Подрядчик согласен, что к 06.08.2019 г. он обязан произвести весь комплекс Работ для начала эксплуатации Объекта и берет на себя все риски по поставке Оборудования. Доставка Оборудования Заказчику осуществляется транспортом Подрядчика. Разгрузка Оборудования и Товара осуществляется силами Подрядчика. Отключение хладоснабжения ледовой арены не должно превышать 50 календарных дней. Заказчик вправе произвести предоплату (Авансовый платеж) в размере не более 40 % (Сорока процентов) от общей суммы настоящего Договора на закупку Оборудования, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком письма от завода изготовителя о готовности отгрузить Оборудование в соответствии с перечнем согласованным с Заказчиком, счета на оплату. Окончательный расчет в размере 60 % (Шестидесяти процентов) от общей суммы настоящего Договора Заказчик производит в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    43.99.70

    Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 12

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