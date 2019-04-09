Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения Работ согласно Графика выполнения работ (Приложение №3 к Договору). Подписав настоящий Договор, Подрядчик согласен, что к 06.08.2019 г. он обязан произвести весь комплекс Работ для начала эксплуатации Объекта и берет на себя все риски по поставке Оборудования. Доставка Оборудования Заказчику осуществляется транспортом Подрядчика. Разгрузка Оборудования и Товара осуществляется силами Подрядчика. Отключение хладоснабжения ледовой арены не должно превышать 50 календарных дней. Заказчик вправе произвести предоплату (Авансовый платеж) в размере не более 40 % (Сорока процентов) от общей суммы настоящего Договора на закупку Оборудования, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком письма от завода изготовителя о готовности отгрузить Оборудование в соответствии с перечнем согласованным с Заказчиком, счета на оплату. Окончательный расчет в размере 60 % (Шестидесяти процентов) от общей суммы настоящего Договора Заказчик производит в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.