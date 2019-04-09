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Номер извещения
31907689818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 20:0025.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689818Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется произвести модернизацию оборудования системы холодоснабжения Ледового дворца (далее – Работа), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д (далее – Объект) на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), а также Техническим отчетом текущего состояния системы холодоснабжения (далее – Отчет) (Приложение № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.
Начальная цена
9 905 472,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
198 100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 130, литера Д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.99.70
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 12
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