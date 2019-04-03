Лот 1

Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200