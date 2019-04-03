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Номер извещения
ГП927745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку бетонных смесей для нужд ООО «АРКС МТ» на объекты: Шелепиха, Коммунарка, ЦКАД3, ЦКАД5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 965 306-63-78 доб. 3865
Факс
--
Адрес электронной почты
dispuptk@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куликов Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927745Подведение итогов не позднее Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
26.64.10.120
23.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.9
Кол-во: 26
Кол-во: 300
Кол-во: 11
Кол-во: 108
Кол-во: 308
Кол-во: 69
Кол-во: 947
Кол-во: 100
Кол-во: 53
Кол-во: 17
Кол-во: 375
Кол-во: 102
Кол-во: 15
Кол-во: 35
Кол-во: 14
Кол-во: 83
Кол-во: 14
Кол-во: 760
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 430
Кол-во: 956.87
Кол-во: 229.484
Кол-во: 90.218
Кол-во: 466.693
Кол-во: 125.25
Кол-во: 98.262
Кол-во: 30.076
Кол-во: 564
Кол-во: 38
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