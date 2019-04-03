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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку бетонных смесей для нужд ООО «АРКС МТ» на объекты: Шелепиха, Коммунарка, ЦКАД3, ЦКАД5

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку бетонных смесей для нужд ООО «АРКС МТ» на объекты: Шелепиха, Коммунарка, ЦКАД3, ЦКАД5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927745Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку бетонных смесей для нужд ООО «АРКС МТ» на объекты: Шелепиха, Коммунарка, ЦКАД3, ЦКАД5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 965 306-63-78 доб. 3865

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dispuptk@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликов Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927745Подведение итогов не позднее Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе Бетон B7,5гранит бетон В20 F200 W6гранит Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе бетон В30 F300 W12 в солях Бетон B35 F300 (в солях) W10 Бетон B40 F300 (в солях) W12 Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W12 Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Цементный раствор М100 Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Бетон В15 гранит Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе Бетон В30 F300 в солях W8 Бетон В30 F300 в солях W10 Бетон В35 F300 в солях W12 Бетон В40 F300 в солях W10 Бетон В40 F300 в солях W12 Цементный раствор М100 Цементный раствор М200

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    26.64.10.120

    Смеси бетонные

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цементный раствор М200"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 2"

    "Цементный раствор М100"

    Кол-во: 26

    "Позиция 3"

    "Бетон В40 F300 в солях W12"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Бетон В40 F300 в солях W10"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Бетон В35 F300 в солях W12"

    Кол-во: 108

    "Позиция 6"

    "Бетон В30 F300 в солях W10"

    Кол-во: 308

    "Позиция 7"

    "Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе"

    Кол-во: 69

    "Позиция 8"

    "Бетон В15 гранит"

    Кол-во: 947

    "Позиция 9"

    "Цементный раствор М100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Бетон В40 F300 в солях W12"

    Кол-во: 53

    "Позиция 11"

    "Бетон В30 F300 в солях W10"

    Кол-во: 17

    "Позиция 12"

    "Бетон В15 гранит"

    Кол-во: 375

    "Позиция 13"

    "Бетон В30 F300 W8 гранит на нормированном цементе"

    Кол-во: 102

    "Позиция 14"

    "Цементный раствор М100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Бетон В30 F300 в солях W10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Бетон В30 F300 в солях W8"

    Кол-во: 14

    "Позиция 17"

    "Бетон В45 F300 W 8гранит на норм цементе"

    Кол-во: 83

    "Позиция 18"

    "Бетон В40 F300 в солях W12"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Бетон В35 F300 в солях W12"

    Кол-во: 760

    "Позиция 20"

    "Бетон В35 F300(в солях. мелкозернистый) W8"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Бетон В25 F300 W8гранит на норм цементе"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Бетон В30 F300 W10гранит на норм цементе"

    Кол-во: 430

    "Позиция 23"

    "Бетон B40 F300 (в солях) W12"

    Кол-во: 956.87

    "Позиция 24"

    "Бетон B35 F300 (в солях) W10"

    Кол-во: 229.484

    "Позиция 25"

    "бетон В30 F300 W12 в солях"

    Кол-во: 90.218

    "Позиция 26"

    "Бетон B30F300W10 П4 гранит на нормированном цементе"

    Кол-во: 466.693

    "Позиция 27"

    "Бетон B25F200W6 П4 гранит на нормированном цементе"

    Кол-во: 125.25

    "Позиция 28"

    "бетон В20 F200 W6гранит"

    Кол-во: 98.262

    "Позиция 29"

    "Бетон B7,5гранит"

    Кол-во: 30.076

    "Позиция 30"

    "Бетон В30F300W6П4гранит на нормированном цементе"

    Кол-во: 564

    "Позиция 31"

    "Бетон В30 F300 в солях W8"

    Кол-во: 38

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