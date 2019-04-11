Продажа изгарь цинка. Обязательно наличие: 1. Лицензия на осуществление по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.Без наличия данной лицензии договор заключаться не будет. 2. Самовывоз. Отходы отгружаются навалом. 3. НДС исчисляется налоговым агентом.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927743 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Продажа изгарь цинка. Обязательно наличие: 1. Лицензия на осуществление по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.Без наличия данной лицензии договор заключаться не будет. 2. Самовывоз. Отходы отгружаются навалом. 3. НДС исчисляется налоговым агентом. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат

Все закупки и тендеры АО БМК Юридический адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Почтовый адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Контактный телефон +7 34792 5-69-80 доб. 68750 Факс +7 34792 3-32-29 Адрес электронной почты berdnikovaea@belmk.ru Ф.И.О. контактного лица Бердникова Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Белорецкий Закупки и тендеры Башкортостан Республика Ключевые слова: транспорт, лом, металл

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