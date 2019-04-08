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Номер извещения
31907688525
Уникальный номер закупки
154
Наименование закупки
Магний оксид чда (без серы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Магний оксид чда (без серы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688525Дата и время окончания срока приема заявок Магний оксид чда (без серы) 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688525Дата и время вскрытия заявок Магний оксид чда (без серы) 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Магний оксид чда (без серы)
Начальная цена
244 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
08.99.29.140
08.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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