Покупка фильтров и фильтрующих элементов для легковых автомобилей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя.Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Сертификат о происхождении товара, наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара предъявляется вместе с товаром на складе Покупателя. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Сотрудник службы безопасности (ФИО, контактные данные): Рязанцев Александр Александрович, 7-23-23, ryazantcevaa@uk.mechel.com