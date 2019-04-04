Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата продукции Покупателем производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента момент получения Покупателем продукции. Поставщик обязуется поставить товар в течение 10 дней с момента заключения договора. Поставка Продукции осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Доставка производится по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, д.20, оф. 210.