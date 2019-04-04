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Номер извещения
31907688226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники (интернет – киоск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 07:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454106, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СЕВЕРО-КРЫМСКАЯ, ДОМ 20, ОФИС 210
Почтовый адрес
454106, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СЕВЕРО-КРЫМСКАЯ, ДОМ 20, ОФИС 210
Контактный телефон
+7 351 268-93-57
Факс
--
Адрес электронной почты
d.pronicheva@oac74.ru
Ф.И.О. контактного лица
Проничева Дарина Яковлевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники ( интернет- киоск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 09:00 GMT +304.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники ( интернет- киоск)Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 09:0004.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688226Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники ( интернет- киоск)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники ( интернет- киоск)
Начальная цена
52 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка производится по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, д.20, оф. 210.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454106, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СЕВЕРО-КРЫМСКАЯ, ДОМ 20, ОФИС 210
26
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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